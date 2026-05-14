Hầu hết xe tang lễ ở Huế ‘quá đát’ sử dụng

TPO - Trong số 52 phương tiện phục vụ tang lễ hiện hoạt động tại TP. Huế, chỉ 7 xe còn hiệu lực kiểm định. Hàng chục xe còn lại đã hết niên hạn sử dụng, quá hạn đăng kiểm hoặc tự ý hoán cải, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngày 14/5, Sở Xây dựng TP. Huế cho biết vừa có báo cáo gửi UBND thành phố liên quan công tác phối hợp kiểm tra, quản lý hoạt động các phương tiện phục vụ tang lễ tại 40 xã, phường trên địa bàn.

Thống kê của Sở Xây dựng TP. Huế, trên địa bàn thành phố hiện có 45 xe phục vụ tang lễ hết niên hạn sử dụng hoặc hết hiệu lực giấy chứng nhận kiểm định. Ảnh minh họa

Theo thống kê, hiện toàn TP. Huế có 52 phương tiện tham gia phục vụ tang lễ, chủ yếu là xe chở linh cữu đưa người đã khuất đi an táng. Tuy nhiên, qua rà soát, chỉ có 7 phương tiện còn hiệu lực kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, có tới 45 phương tiện đã hết niên hạn sử dụng hoặc hết hiệu lực giấy chứng nhận kiểm định, nhưng vẫn tồn tại trong hoạt động phục vụ tang lễ.

Sở Xây dựng TP. Huế nhận định, toàn bộ 52 phương tiện nêu trên đều chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện pháp lý để lưu thông. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều xe đã quá hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm hoặc dù còn hiệu lực kiểm định nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận cải tạo, hoán cải theo đúng quy định.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều xe tang lễ tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Một số xe lắp thêm khung gỗ chạm khắc hình rồng bên ngoài thành thùng xe, đồng thời bố trí thêm băng ghế trong khoang xe để chở người đi theo đoàn tang, không đúng với thiết kế ban đầu được đăng kiểm.

Theo Sở Xây dựng TP. Huế, việc tự ý cải tạo phương tiện không chỉ vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình lưu thông trên đường.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP. Huế chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp lực lượng công an trực tiếp làm việc với các cá nhân, tổ chức sở hữu phương tiện phục vụ tang lễ nhằm chấn chỉnh hoạt động.

Cơ quan chức năng cũng kiến nghị nghiêm cấm đưa vào hoạt động các phương tiện không có giấy đăng ký, không gắn biển số, xe đã hết niên hạn sử dụng hoặc hết hiệu lực giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.