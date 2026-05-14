Công an Hải Phòng là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, người dân và du khách,

TPO - Tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Công an Thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự và trao tặng danh hiệu cao quý này cho Công an Thành phố.

Vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng



Chiều 14/5, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Công an Hải Phòng. Ảnh: Vietnamplus

Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Công an- Đại tướng Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cùng khoảng 1.000 đại biểu đến từ các bộ, sở ngành địa phương và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải Phòng luôn giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Từ mạch nguồn đó, hơn 80 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an Hải Phòng luôn tuyệt đối trung thành, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Những năm gần đây, Công an Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Công an Hải Phòng vinh dự đón nhận hôm nay không chỉ là niềm tự hào của riêng lực lượng công an, mà còn là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là sự kết tinh của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và những hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an thành phố.

Đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới với khí thế mới, tầm nhìn mới, trong đó nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Để Hải Phòng xứng tầm với vị thế mới, ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của khu vực và cả nước, Công an Hải Phòng cần tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Là điểm tựa bình yên của doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động và du khách, tiên phong kiến tạo môi trường an toàn, ổn định, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi lễ . Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng gợi mở 6 nhiệm vụ trọng tâm để Công an TP Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đó là cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các định hướng, chiến lược phát triển đất nước, thành phố Hải Phòng. Quán triệt quan điểm lấy ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội làm nền tảng; lấy phục vụ phát triển và nhân dân làm mục tiêu cao nhất.

Bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn cho các không gian phát triển chiến lược; nhận diện sớm nguy cơ; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Hải Phòng là cửa ngõ lớn ra biển của miền Bắc, là đầu mối logistics, công nghiệp, thương mại quốc tế. Vì vậy khi phát sinh vấn đề về an ninh có thể tác động trực tiếp đến chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, môi trường đầu tư và hình ảnh quốc gia.

Đấu tranh hiệu quả hơn nữa với các loại tội phạm, tập trung trấn áp tội phạm có tổ chức trên mọi lĩnh vực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn vào mọi mặt công tác công an. Chăm lo xây dựng lực lượng công an thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an- Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại buổi lễ.

​Phát huy truyền thống Công an TP Hải Phòng

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Bình – Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ cán bộ chiến sỹ Công an TP Hải Phòng (cũ), Công an tỉnh Hải Dương (cũ).

Trước yêu cầu của nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới, Giám đốc Công an Hải Phòng đề nghị mỗi cán bộ chiến sỹ, các đơn vị trực thuộc phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Khoảng 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hải Phòng dự hội nghị.

Trọng tâm là nghiêm túc quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Đặc biệt coi trọng công tác nắm tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự từ xa, từ sớm, từ cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm kéo giảm bền vững tội phạm với phương châm “lấy phòng ngừa làm chính” kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công truy quét, đánh trúng, đánh đúng, đánh vào gốc rễ các loại tội phạm.

Thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”; chủ động phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội phạm mới, nhiều vụ án chưa có tiền lệ nhằm tạo nhiều chuyển biến tích cực về trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số với phương châm “lấy người dân là trung tâm, là đối tượng phục vụ”. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...