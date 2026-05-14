Lại phát hiện hàng giả, hàng nhái ở 'thiên đường mua sắm' TPHCM

Ngày 14/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, đơn vị đang ra quân quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn gian lận xử lý về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, Đội QLTT số 4 vừa kiểm tra đột xuất các quầy bán đồng hồ, túi xách có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, chợ Bến Thành thuộc phường Bến Thành. Ngay khi các đoàn kiểm tra xuất hiện, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm tại Saigon Square lập tức được kích hoạt để cảnh báo, nhiều gian hàng nhanh chóng đóng cửa nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng.

Lực lượng quản lý thị trường phát hiện nhiều hàng hóa giả, nhái tại Saigon Square, chợ Bến Thành

Tại Saigon Square, mặc dù các cửa hàng đã được báo động để đóng cửa và tránh sự kiểm tra khi có lực lượng chức năng xuất hiện nhưng qua kiểm tra ban đầu, Đội QLTT số 4 phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh, đồng hồ, mắt kính, túi xách, vali, các mặt hàng thời trang… có dấu hiệu vi phạm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Các sản phẩm vi phạm được bày bán công khai nhưng có bao bì kém chất lượng, đường may lỗi, logo nhòe và giá bán thấp bất thường.

Tại chợ Bến Thành, các đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 4 đã lập biên bản và thu giữ hàng trăm sản phẩm đồng hồ, túi xách, mắt kính có dấu hiệu giả nhãn hiệu để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đội đã kiểm tra và xử lý 49 vụ việc vi phạm, với nhiều hành vi vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu... Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đội đã thực hiện tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm, góp phần ngăn chặn hàng hóa không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường.

Đồng hồ giả, nhái bày bán công khai tại nhiều "thiên đường mua sắm" TPHCM

Túi "hiệu" giá bèo

Theo cơ quan chức năng, thời gian vừa qua, tình trạng buôn bán hàng giả diễn ra phức tạp và khó lường, là vấn đề nóng được nhiều người quan tâm. Qua kiểm tra ghi nhận một số nguyên nhân chính: Nhu cầu từ một bộ phận người tiêu dùng và khách du lịch – dù biết là hàng giả nhưng vẫn mua vì giá rẻ hoặc muốn sở hữu sản phẩm “giống hàng hiệu” mà không đủ khả năng tài chính; lợi nhuận từ hàng giả rất cao nên tiểu thương chấp nhận rủi ro. Ngoài ra, nguồn cung hàng giả thường tinh vi, phân phối qua nhiều khâu trung gian, gây khó khăn cho việc truy vết, triệt phá. Mức xử phạt hiện hành chưa đủ sức răn đe, nhiều tiểu thương xem tiền phạt như một phần “chi phí kinh doanh”.

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện hàng giả, hàng nhái tại các “thiên đường mua sắm”. Tuy nhiên sau một thời gian, các cửa hàng này vẫn tiếp tục tái phạm.