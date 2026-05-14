Việt Nam phản ứng về hoạt động của Trung Quốc và Philippines ở Trường Sa

Bình Giang

TPO - Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (14/5), để trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vừa qua Trung Quốc và Philippines có những hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ, việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC).

“Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”, bà Phạm Thu Hằng tuyên bố.

Tuần trước, Philippines cho biết họ đã điều lực lượng tới đá Hoài Ân (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng hình ảnh lực lượng hải cảnh Trung Quốc xuất hiện trên cấu trúc này và có hành động giương cờ.

#Biển Đông #Đá Hoài Ân #Bộ Ngoại giao #Phạm Thu Hằng #Trung Quốc #Philippines #Tranh chấp Biển Đông

