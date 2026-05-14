Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu

Những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt

Tại buổi gặp mặt, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, về một số kết quả nổi bật trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và thành tích của các đội viên tiêu biểu tham dự chương trình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Theo anh Huy, cách đây tròn 85 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được thành lập với 5 đội viên đầu tiên, do Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng làm Đội trưởng. Đến nay, tổ chức Đội đã không ngừng lớn mạnh với gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang học tập, sinh hoạt tại hơn 23.000 liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, thi đua học tập, rèn luyện và chăm lo cho thiếu nhi; góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt.

Nhiều cuộc thi, sân chơi lớn được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các em thiếu nhi cả nước như: Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2026 với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con tem bưu chính”, thu hút hơn 1,2 triệu bài dự thi; Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”; Cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Cây bút Tuổi hồng”; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam “Tự hào Việt Nam” với hơn 200.000 em thiếu nhi tham gia dự thi; Cuộc thi STEM, AI... thu hút hơn 3.000 đội thi của thiếu nhi cả nước.

Các phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm”, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới được triển khai gắn với cuộc vận động “Vòng tay bè bạn - Kết nối biên cương” tiếp tục được đẩy mạnh triển khai hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Nhiều công trình măng non, sân chơi thiếu nhi, thư viện, không gian đọc sách, “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” đã được xây dựng và trao tặng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những nơi còn nhiều thiếu nhi gặp khó khăn.

Theo anh Huy, hôm nay, 85 đội viên tiêu biểu đại diện cho thiếu nhi cả nước vinh dự được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt, động viên là những gương mặt tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Nhiều em đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, thể thao; nhiều em là cán bộ chỉ huy Đội tiêu biểu, Cháu ngoan Bác Hồ, tích cực tham gia hoạt động xã hội, biết yêu thương, sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng.

"Các em là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi Việt Nam; là minh chứng sinh động cho sự trưởng thành của các thế hệ măng non dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo của Nhà nước, sự phụ trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội", anh Bùi Quang Huy nói.

﻿ Đội viên tiêu biểu báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi gặp mặt.

Tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, 85 đội viên tiêu biểu có mặt ở đây là 85 gương mặt thân yêu đại diện cho những phẩm chất cốt cách của thiếu nhi Việt Nam. Mỗi cháu là một câu chuyện đẹp, có thể là những thành tích trong học tập, niềm say mê khoa học, nghệ thuật, thể thao, có thể là nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cũng có thể là những việc tốt rất đỗi bình dị dành cho ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bạn bè và cộng đồng.

Từ 85 gương mặt tiêu biểu hôm nay, chúng ta càng thêm quý trọng, tin yêu và tự hào về hàng triệu đội viên thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc đang từng ngày chăm ngoan, học giỏi, vượt khó, chia sẻ và làm được nhiều việc tốt. Buổi gặp mặt này vì vậy là nơi biểu dương, động viên và gửi gắm niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước tới tất cả các cháu thiếu nhi Việt Nam. Những mầm xanh đang làm cho gia đình ấm áp hơn, nhà trường đẹp hơn, xã hội nhân ái hơn và tương lai đất nước thêm rạng rỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày nay thiếu nhi Việt Nam không còn lớn lên trong bom đạn chiến tranh, nghèo đói, nhưng cũng đang đứng trước những thử thách mới của thời đại. Các cháu có điều kiện học tập tốt hơn, tiếp cận tri thức rộng lớn hơn, kết nối nhanh hơn nhưng cũng cần biết chọn lọc thông tin, sử dụng công nghệ lành mạnh, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái và có trách nhiệm.

Yêu nước hôm nay bắt đầu từ học tập nghiêm túc, sống lành mạnh, biết tự trọng, biết bảo vệ điều đúng, không thờ ơ trước điều xấu và cần phải đấu tranh loại bỏ cái ác. 5 điều Bác Hồ dạy chính là hệ giá trị sâu sắc để các cháu học tập rèn luyện và trưởng thành.

Trong thời đại hôm nay, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào là biết tự hào về lịch sử tiếng Việt, văn hóa Việt Nam, đồng thời biết yêu thương, quan tâm chia sẻ, không kỳ thị, không vô cảm. Học tập tốt, lao động tốt là biết tự học, đọc sách, đặt câu hỏi, khám phá khoa học công nghệ, ngoại ngữ, kỹ năng số và chăm chỉ lao động.

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, biết hợp tác, lắng nghe, tuân thủ những quy định ứng xử văn minh cả trong đời thực và trên không gian mạng. Giữ gìn vệ sinh thật tốt là giữ gìn sức khỏe, trường lớp, môi trường sống xanh, sạch đẹp và lối sống lành mạnh. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm là học thật, làm thật, nói thật, biết bảo vệ điều đúng, nói không với cái xấu và không ngừng cố gắng vươn lên.

"Các cháu yêu quý, đất nước ta đang bước một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Khi ấy, nhiều cháu hôm nay đang ngồi ở đây sẽ ở vào độ tuổi đóng góp tốt nhất cho đất nước, trở thành người lao động, trở thành những kỹ sư, bác sĩ, những nhà báo, nhà giáo, nhà khoa học, doanh nhân, chiến sĩ, nghệ sĩ, công nhân, nông dân hiện đại, là những người trực tiếp xây dựng và bảo vệ làm rạng danh cho đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Hành trình ấy đòi hỏi chúng ta ngay từ hôm nay chuẩn bị cho một thế hệ thiếu nhi Việt Nam phát triển toàn diện hơn, mạnh khỏe về thể chất, trong sáng về tâm hồn, vững vàng về bản lĩnh, giỏi về tri thức, thành thạo về kỹ năng, nhân ái trong cuộc sống và tự tin hội nhập.

Đồng thời sẽ xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện đại, hấp dẫn, gần gũi hơn, vừa giáo dục truyền thống, vừa khơi mở tương lai giúp các cháu tiếp cận khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng sống và trách nhiệm công dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh cùng các đội viên, giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu.

"Quan trọng hơn, phải tạo dựng môi trường an toàn và công bằng cho mọi trẻ em, an toàn trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Công bằng trong cơ hội học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển. Dù các cháu sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, trên hết phải nuôi dưỡng các cháu "khát vọng Việt Nam, khát vọng học tốt hơn, sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, phụng sự đất nước tốt hơn", niềm tin rằng người Việt Nam có thể vươn lên sáng tạo và đóng góp xứng đáng cho nhân loại", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

