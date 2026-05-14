Thiếu nhi, Tổng phụ trách Đội tiêu biểu vào Lăng viếng Bác

TPO - Sáng 14/5, nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2026), đoàn đại biểu giáo viên làm Tổng phụ trách Đội nhận giải thưởng Cánh én hồng và các em thiếu nhi đạt Giải thưởng Kim Đồng vào Lăng viếng Bác.
Dẫn đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác, có anh Lê Hải Long - Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương; anh Hoàng Thái Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác kính yêu đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.
Các em thiếu nhi đạt Giải thưởng Kim Đồng tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch. Chương trình cũng là điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và bồi đắp lý tưởng, khát vọng cống hiến cho thế hệ măng non Việt Nam hôm nay.
Tối cùng ngày, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, trao Giải thưởng “Cánh én hồng” cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và Giải thưởng “Kim Đồng” cho cán bộ chỉ huy Đội, đội viên tiêu biểu toàn quốc năm học 2025 - 2026; đồng thời, tổ chức Đại nhạc hội "Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.