Trung tá công an 32 lần hiến máu cứu người: Còn giúp được là còn đi

TPO - Mới đây, nhận tin một bệnh nhân nguy kịch cần tiểu cầu gấp, Trung tá Lê Tuấn Anh - cán bộ Công an phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh lập tức có mặt tại bệnh viện hiến tiểu cầu cứu người. Đó là lần thứ 32 người chiến sĩ này trao đi sự sống bằng chính những giọt máu của mình.

Đầu giờ chiều 8/5, khi nhiều người vừa trở lại guồng công việc sau giờ nghỉ trưa, điện thoại của Trung tá Lê Tuấn Anh - cán bộ Công an phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ đổ chuông. Ở đầu dây bên kia là thông tin khẩn từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1: Một bệnh nhân đang nguy kịch, cần truyền tiểu cầu gấp. Không chần chừ, anh báo cáo lãnh đạo đơn vị rồi lập tức lên đường tới bệnh viện.

Giữa hành lang Khoa Huyết học - Truyền máu của Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, Trung tá Lê Tuấn Anh đã quen thuộc với nhiều y, bác sĩ. Anh nhanh chóng hoàn tất thủ tục xét nghiệm. Khi bác sĩ thông báo chỉ số tiểu cầu của anh phù hợp với bệnh nhân, Trung tá Lê Tuấn Anh lặng lẽ ngồi xuống ghế hiến tiểu cầu, bắt đầu cuộc chạy đua giành sự sống cho một người xa lạ.

Trung tá Lê Tuấn Anh hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch.

Người nhận tiểu cầu là chị Hoàng Thị Dương, 40 tuổi, quê ở xã Pha Long, tỉnh Lào Cai. Chị nhập viện trong tình trạng giảm tiểu cầu nặng, kèm bướu nhân tuyến giáp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Một đơn vị tiểu cầu của Trung tá Lê Tuấn Anh được truyền kịp thời. Một sự sống được níu lại. Nhờ nghĩa cử của cán bộ công an, bệnh nhân Hoàng Thị Dương đã qua cơn nguy kịch và hiện tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Với các y bác sĩ ở Khoa Huyết học - Truyền máu, hình ảnh Trung tá Lê Tuấn Anh không còn xa lạ. Mỗi khi bệnh viện cần máu hoặc tiểu cầu khẩn cấp, anh thường là một trong những người có mặt sớm nhất.

Đến nay, Trung tá Lê Tuấn Anh có 32 lần hiến máu và tiểu cầu.

Điều đặc biệt là đây không phải lần đầu anh cứu người bằng những giọt máu của mình. Chỉ khoảng hơn 2 tháng trước, ngày 26/2, Trung tá Lê Tuấn Anh cũng đã hiến máu khẩn cấp để cứu một bệnh nhân 61 tuổi ở phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh bị suy thận độ 4 trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi qua cơn hiểm nghèo, bệnh nhân đã viết thư cảm ơn gửi tới người chiến sĩ công an chưa từng quen biết. Trong những dòng chữ run run vì xúc động, người bệnh gọi đó là ân tình không thể quên trong lúc cận kề sinh tử.

Đến nay Trung tá Lê Tuấn Anh đã có 32 lần hiến máu và hiến tiểu cầu cứu người. Hành trình ấy bắt đầu từ hơn 20 năm trước, trong một chương trình hiến máu do Công an tỉnh Bắc Giang phát động (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh). Khi ấy, chàng thanh niên lần đầu hiểu rằng, chỉ một phần máu nhỏ của mình cũng có thể mang lại cơ hội sống cho người khác. Rồi từ một lần, thành nhiều lần.

Từ người tham gia phong trào, anh trở thành thành viên tích cực của câu lạc bộ hiến tiểu cầu khẩn cấp của tỉnh Bắc Ninh, luôn sẵn sàng có mặt bất kể ngày đêm nếu bệnh viện cần.

Trung tá Lê Tuấn Anh đã có 2 lần hiến máu và tiểu cầu cứu bệnh nhân nguy kịch.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Lê Tuấn Anh nói giản dị: “Tôi tình nguyện hiến máu với mong muốn vì dân phục vụ, trao giọt máu của mình để cứu sống người khác. Còn giúp được dân là còn đi”.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, anh còn vận động bạn bè, người thân cùng tham gia. Vợ và con anh cũng nhiều lần tình nguyện hiến máu cứu người. Trong gia đình người chiến sĩ công an ấy, tinh thần sẻ chia dường như đã trở thành một nếp sống tự nhiên.

Thượng tá Trần Đức Hiệp - Trưởng Công an phường Tân An cho biết, Trung tá Lê Tuấn Anh là cán bộ có nhiều năm công tác ở cơ sở, gắn bó trực tiếp với người dân. Hành động hiến máu cứu người của đồng chí Lê Tuấn Anh đã lan tỏa sâu sắc hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ.

“Đó là biểu hiện sinh động, thiết thực của phong trào "Ba nhất" trong lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là tinh thần gần dân nhất”, Thượng tá Trần Đức Hiệp nhấn mạnh.