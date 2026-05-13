Tuyên dương Tổng phụ trách Đội, đội viên tiêu biểu Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2026

Tại chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), tuyên dương Tổng phụ trách Đội, đội viên tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh qua 85 năm xây dựng và trưởng thành.

Cùng với sự phát triển của tổ chức Đội cả nước, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2021 - 2026 đã đạt nhiều kết quả nổi bật với nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng cho thiếu nhi.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được triển khai sâu rộng, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên Tổng phụ trách Đội tâm huyết, trách nhiệm; nhiều đội viên, thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi, giàu nghị lực, tích cực tham gia các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên.

Tuyên dương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2026.

Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được tuyên dương tại chương trình.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên đã tuyên dương 25 giáo viên Tổng phụ trách Đội và 60 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026. Đây là những cá nhân xuất sắc, đại diện cho hàng nghìn cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu nhi toàn tỉnh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, công tác và tham gia các phong trào, hoạt động Đội.

Cũng trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề: “Thiếu nhi Thái Nguyên - Tự hào truyền thống Đội - Cùng tiến bước lên Đoàn”. Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức đã quyết định trao giải theo 2 nhóm đối tượng gồm cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở. Mỗi nhóm tuổi gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.