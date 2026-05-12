Giới trẻ

Thanh niên hỗ trợ người dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 2,5

Dương Triều

TPO - Giữa cái nắng đầu hè, hàng chục đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện có mặt tại ngõ 119 Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội) hỗ trợ người dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5.

VIDEO: "Áo xanh" tất bật hỗ trợ người dân rời nhà phục vụ dự án trọng điểm.
Những ngày qua, khu vực giải tỏa phục vụ dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Trung Kính - Trần Duy Hưng) liên tục nhộn nhịp tiếng máy cắt, tiếng tháo dỡ nhà cửa và xe tải ra vào chở đồ đạc. Nhiều căn nhà dọc tuyến đang được phá dỡ để bàn giao mặt bằng cho dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội.
Trong con ngõ nhỏ chật kín bàn ghế, tủ lạnh, máy giặt và những thùng carton xếp cao trước cửa nhà, lực lượng áo xanh liên tục chuyền tay nhau từng món đồ lên xe vận chuyển.
Phạm Đỗ Nhật Linh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội cho biết: “Có nhà chỉ còn người lớn tuổi ở lại thu dọn, đồ đạc nhiều nên bọn em cố gắng giúp nhanh nhất có thể”.
Không chỉ sinh viên, nhiều thanh niên đang đi làm cũng tranh thủ sắp xếp thời gian tham gia hỗ trợ người dân. Anh Nguyễn Đức Hùng - nhân viên văn phòng ở Từ Liêm chia sẻ: “Biết bà con cần hỗ trợ nên anh em cố gắng thu xếp công việc để tham gia”.
Dự án đường Vành đai 2,5 là một trong những công trình giao thông quan trọng của Hà Nội, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Tây và giảm ùn tắc cho nhiều tuyến đường nội đô. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chính quyền phối hợp cùng Đoàn Thanh niên triển khai các đội hình hỗ trợ người dân di dời, vận chuyển tài sản đến nơi ở mới.
“Các cháu đến từ sáng sớm, giúp chuyển từng món đồ lên xe. Nhìn ai cũng mồ hôi nhễ nhại mà vẫn nhiệt tình”, bà Hòa sống ở ngõ 119 Trung Kính chia sẻ.
Hưởng ứng chủ trương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các công trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Các đội hình trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, ổn định cuộc sống và phối hợp cùng chính quyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Theo chị Vũ Thúy Anh - Bí thư Đoàn phường Yên Hòa, nhiều ngày qua, hàng trăm hộ dân tại khu vực ngõ 119 Trung Kính đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ lực lượng đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện trong quá trình di dời tài sản, tháo dỡ đồ đạc để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

