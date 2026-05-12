Thanh niên hỗ trợ người dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng dự án Vành đai 2,5

TPO - Giữa cái nắng đầu hè, hàng chục đoàn viên, thanh niên và sinh viên tình nguyện có mặt tại ngõ 119 Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội) hỗ trợ người dân di dời tài sản, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2,5.
Phạm Đỗ Nhật Linh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội cho biết: “Có nhà chỉ còn người lớn tuổi ở lại thu dọn, đồ đạc nhiều nên bọn em cố gắng giúp nhanh nhất có thể”.
Không chỉ sinh viên, nhiều thanh niên đang đi làm cũng tranh thủ sắp xếp thời gian tham gia hỗ trợ người dân. Anh Nguyễn Đức Hùng - nhân viên văn phòng ở Từ Liêm chia sẻ: “Biết bà con cần hỗ trợ nên anh em cố gắng thu xếp công việc để tham gia”.
Hưởng ứng chủ trương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều đội hình tình nguyện hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các công trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Các đội hình trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, ổn định cuộc sống và phối hợp cùng chính quyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.