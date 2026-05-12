PUBG Mobile đạt giải thành tựu Esports Việt Nam - Khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng giới trẻ

PUBG Mobile là tựa game thể loại sinh tồn phổ biến trong làng game Việt hiện do VNGGames phát hành, đồng thời là một trong những bộ môn có nhiều đóng góp cho thành tích của Thể thao điện tử nước nhà. Vì vậy, sự góp mặt lần thứ tư liên tiếp của trò chơi này tại Vietnam GameVerse 2026 là điều không thể vui hơn đối với cộng đồng game thủ. Thậm chí, PUBG Mobile vinh dự được chọn thi đấu tại mùa đầu tiên của SEA Esports Nations Cup và giành Huy chương Vàng nội dung Đồng đội.

Là một trong 100 gian hàng góp mặt tại Vietnam GameVerse 2026 - sự kiện lớn nhất ngành game Việt - PUBG Mobile có dịp chào đón hàng chục nghìn người hâm mộ xuyên suốt hai ngày 08.05 - 09.05 tại trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Với đông đảo bạn trẻ xếp hàng sớm mỗi ngày, khu vực booth trải nghiệm của PUBG Mobile sớm trở thành tâm điểm của toàn sự kiện, với lối thiết kế tôn trọng những giá trị nguyên bản của tựa game. Sau khi check-in, game thủ tham dự booth có cơ hội trải nghiệm hàng loạt thử thách đa dạng như Shooting Range hay chơi chế độ WOW Mode. Với hơn 10,000 phần quà được trao tặng, gian hàng PUBG Mobile luôn trong tình trạng chật kín người xếp hàng từ 8 - 17 giờ cả hai ngày.

Ngoài ra, khách tham quan còn được dịp thưởng thức và thỏa sức check-in cùng dàn cosplayer được PUBG Mobile đầu tư chất lượng. Sự xuất hiện của các bộ trang phục huyền thoại như nhân vật Xác Ướp hay Thánh Giáp Huyết Nha, Thần giáp Nữ Thần Ái Tình đã thực sự mang chiến trường PUBG Mobile bước ra ngoài đời thực. Với sự tham dự từ những streamer PUBG Mobile đình đám như Ngân Sát Thủ, Ms Three và Chin Gamer, các game thủ càng thêm phần phấn khích khi được giao lưu cùng thần tượng của mình.

Bên cạnh sức nóng từ gian hàng trải nghiệm, PUBG Mobile để lại dấu ấn đậm nét ở lĩnh vực Thể thao điện tử. Tại lễ trao giải Vietnam Game Awards vào tối ngày 08.05 - trong khuôn khổ GameVerse 2026 - tựa game của VNGGames phát hành đã được vinh danh với hạng mục “Giải Thưởng Thành Tựu Esports Việt Nam”. Danh hiệu này chính là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực không ngừng của PUBG Mobile và VNGGames nói chung trong các hoạt động phát triển nền Thể thao điện tử Việt Nam trong những năm qua.

Từ một trò chơi giải trí, PUBG Mobile đã được NPH VNGGames đầu tư và phát triển thành một bộ môn Thể thao điện tử chiến lược. Đây là nội dung thi đấu giúp Esports nước nhà đạt nhiều thành tích cao tại các sự kiện thể thao tầm cỡ, đặc biệt phải kể đến 5 tấm Huy chương trong 2 kỳ Đại hội SEA Games 31 và 32 trước đây. Kể từ năm 2025, VNGGames còn phối hợp Hội Thể thao điện tử và giải trí (VIRESA) xây dựng hệ thống giải Vô địch Quốc gia cho PUBG Mobile để mở rộng cơ hội thi đấu cho cộng đồng, nâng cao phong trào rèn luyện Esports trên toàn quốc.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác của PUBG Mobile tại Vietnam GameVerse 2026, đó là việc tựa game được chọn để tranh huy chương và mở màn cho SEA Esports Nations Cup 2026 - giải đấu Thể thao điện tử định danh đội tuyển quốc gia lần đầu được khởi xướng tại Đông Nam Á. Là bộ môn có số lượng quốc gia đăng ký thi đấu đông nhất giải, PUBG Mobile đã mang tới hàng loạt màn so tài nảy lửa từ 20 vận động viên tại SECC ở hai hạng mục Cá Nhân và Đồng Đội.

Chung cuộc, hai vận động viên Việt Nam gồm Phan Văn Đông (Levis) và Nguyễn Anh Quân (Win) đã xuất sắc giành Huy chương Vàng ở nội dung Đồng Đội của PUBG Mobile, cũng là thành tích cao nhất của đoàn Esports nước nhà tại kỳ SEA Esports Nations Cup 2026. Kết quả này góp phần giúp đội tuyển Thể thao điện tử Việt Nam giành vị trí Á quân toàn đoàn với 390 điểm, đồng thời khẳng định tài năng, bản lĩnh của cộng đồng game thủ PUBG Mobile. Hình ảnh hàng nghìn người hâm mộ trải nghiệm booth, nhiệt tình tham gia hoạt động và cổ vũ hết mình cho các vận động viên tại SEA Esports Nations Cup cũng là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của thương hiệu PUBG Mobile tại thị trường Việt Nam.

Có thể nói, những trải nghiệm đến từ PUBG Mobile đã góp phần không nhỏ vào thành công của sự kiện Vietnam GameVerse 2026 và giúp trò chơi chiến lược của VNGGames tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu xu hướng giới trẻ, gắn kết cộng đồng game thủ Việt. Những thành tựu vừa qua cũng là động lực để PUBG Mobile và VNGGames hướng tới những trải nghiệm mới mẻ, đẳng cấp hơn nữa trong tương lai, phát triển thị trường game và Thể thao điện tử Việt Nam ngày càng bùng nổ và hội nhập toàn cầu.