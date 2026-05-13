Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ghen tuông, đập phá 6 hũ cốt của gia đình người tình

Chúc Trí - Phước Thanh

TPO - Nghi ngờ người phụ nữ chung sống như vợ chồng với mình có nhân tình mới, Đặng Viết Văn đã ra tay hành hung nạn nhân rồi đập phá 6 hũ hài cốt của gia đình người tình.

Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu ( tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa phối hợp với Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Đặng Viết Văn (SN 1980, tạm trú TPHCM) để điều tra về hành vi "Xâm phạm hài cốt".

z7819844874079-22780b318f7c538ac50e1cf4edcd125f.jpg
Công an xã Phú Hựu làm việc với Đặng Viết Văn. Ảnh: CA ĐT

Theo điều tra ban đầu, 3 năm nay, Đặng Viết Văn có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ trú tại xã Phú Hựu. Gần đây, do nghi ngờ người tình có quan hệ tình cảm với người khác, nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 11/5, trong cơn cuồng ghen, Văn đã ra tay hành hung, đập phá 6 hũ cốt người thân gia đình người tình (đang tập kết để chuẩn bị xây lại mộ). Sau khi gây án, Văn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện KSND khám nghiệm hiện trường, truy bắt Văn.

Sáng 13/5, công an phát hiện và bắt giữ Văn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh và di lý về địa phương điều tra.

z7816634346124-e89b9bb2549cb5e4b37683fe06af018d.jpg
Hiện trường vụ đập phá hài cốt. Ảnh: CA ĐT
Chúc Trí - Phước Thanh
#Ghen tuông dẫn đến hành động đập phá 6 hũ cốt của gia đình người tình

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe