Khởi tố nhóm tài xế sử dụng thiết bị vô hiệu hóa 'mắt thần' trên taxi nhằm chiếm đoạt tiền của hãng

TPO - Các tài xế taxi đã sử dụng thiết bị điện tử có khả năng can thiệp trái phép vào hệ thống điện tử của một hãng taxi sử dụng xe điện. Từ đó, làm mất tác dụng “mắt thần” để chiếm đoạt tiền của công ty này.

Ngày 13/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của một hãng taxi công nghệ.

Trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện từ khoảng cuối năm 2025, trên địa bàn Thái Nguyên xuất hiện hoạt động mua, bán thiết bị điện tử có tác dụng ngăn chặn, vô hiệu hóa việc truyền tín hiệu giám sát của các hãng taxi.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt các bị can để điều tra.

Đến cuối tháng 4/2026, Công ty GSM trình báo về việc phát hiện nhân viên công ty (là tài xế taxi) sử dụng thiết bị điện tử có khả năng can thiệp trái phép vào hệ thống điện tử của xe. Từ đó, làm mất tác dụng “mắt thần” để chiếm đoạt tiền của công ty.

Thiết bị “Mắt thần” là hệ thống cảm biến hồng ngoại được lắp đặt trên xe có tác dụng nhận biết khi có khách hàng ngồi tại ghế phụ và hàng ghế sau xe ôtô.

Các tài xế sử dụng thiết bị điện tử phá sóng để can thiệp trái phép vào hệ thống vận hành của xe. Từ đó thực hiện hành vi gian lận thanh toán.

Khoảng 19h50 ngày 28/4, tại khu vực xóm Thơm (xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) lực lượng chức năng phát hiện 3 tài xế taxi của công ty nêu trên, là Trịnh Ngọc Chiến (SN 1992, trú tại xã Đại Phúc); Đinh Quý Dương (SN 1996, trú tại phường Sông Công) và Nguyễn Trung Thành (SN 1990, trú tại phường Phổ Yên) đang chở khách. Trên các xe ô tô, các đối tượng này đều sử dụng thiết bị điện tử “phá sóng” để chiếm đoạt tiền của công ty.

Qua xác minh, Ma Khánh Hùng (SN 2000, trú tại xã Trung Hộ, tỉnh Thái Nguyên) là người bán thiết bị phá sóng cho 3 đối tượng trên nên triệu tập làm rõ. Tang vật tạm giữ gồm 8 thiết bị điện tử có tác dụng can thiệp trái phép làm mất tác dụng chức năng nhận diện khách trên xe.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2025, Ma Khánh Hùng được ký hợp đồng là nhân viên tài xế taxi của công ty, chi nhánh tại Thái Nguyên. Quá trình làm việc, Hùng đã tìm mua và sử dụng thiết bị điện tử phá sóng, bị công ty phát hiện, đuổi việc.

Sau đó, thấy nhiều người hỏi mua thiết bị này nên Hùng đã chuyển sang mua bán, cung cấp cho các tài xế taxi nhằm mục đích kiếm lời.

Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Hùng đã bán thiết bị điện tử phá sóng cho nhiều người với giá từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng/1 thiết bị. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ma Khánh Hùng, Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.