Thủ dao đi 'tháp tùng' bà chủ cũ rồi đâm chết người sau cuộc cự cãi

Nhật Huy

TPO - Sau cuộc cự cãi xảy ra tại khu vực chợ Mỹ Luông, một thanh niên ở xã Long Điền, tỉnh An Giang đã dùng dao tấn công khiến một người tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đến công an đầu thú.

Ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Hoàng Việt (SN 2000, ngụ xã Long Điền, An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Việt từng làm thuê cho Cao Thị Thúy An (SN 1990, ngụ xã Long Điền). Tối 11/5, Thúy An rủ Việt đi chợ Mỹ Luông, Việt có mang theo một con dao bấm giấu trong túi quần để “phòng thân”, do lo ngại Thúy An bị hành hung vì đang có mâu thuẫn với một nhóm người tại địa phương.

1000023686.jpg
Nguyễn Hoàng Việt.

Khi cả hai dừng xe tại một tiệm xôi gần công viên khu vực mũi tàu xã Long Điền, Thúy An phát hiện anh D.H.N. (SN 1979, ngụ xã Long Điền) đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn gần đó. Do có mâu thuẫn từ trước nên giữa Thúy An và anh N. xảy ra cự cãi.

Sau đó, anh N. quay sang khiêu khích và muốn “tay đôi” với Việt. Lúc này, Việt rút dao lao tới tấn công. Dù nạn nhân dùng ly thủy tinh chống trả, Việt vẫn đâm, chém nhiều nhát khiến anh N. tử vong.

Sau khi gây án, Việt đến Công an xã Long Điền đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

#Giết người #Tử vong #An Giang #Mâu thuẫn

