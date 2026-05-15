Người đàn ông cầm dao cố thủ trong quán cà phê suốt 2 ngày, dọa tự tử

TPO - Người đàn ông mang dao cố thủ trong quán cà phê ở Đắk Lắk suốt gần 2 ngày, liên tục đòi tự tử khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để xử lý.

Ngày 15/5, tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa vận động thành công một người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất thường sau gần 2 ngày mang dao cố thủ trong quán cà phê trên đường Y Bih Alêô.

Người này được xác định là N.Đ.L.G. (SN 1994, trú TP Hồ Chí Minh, tạm trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng chức năng túc trực, phong tỏa tuyến đường nơi người đàn ông mang dao cố thủ trong quán cà phê.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/5, G. mang theo dao vào một quán cà phê trên đường Y Bih Alêô rồi cố thủ bên trong. Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp vận động người này buông dao.

Cơ quan chức năng cho biết G. có biểu hiện tâm lý bất ổn, không đe dọa người khác mà liên tục đòi tự tử nên việc tiếp cận, khống chế gặp nhiều khó khăn.

Do đó, lực lượng công an phải túc trực xuyên đêm để đảm bảo an toàn cho người dân khu vực. Có thời điểm, lực lượng chức năng phong tỏa hai đầu tuyến đường để phục vụ công tác xử lý vụ việc.

Đến khoảng 22h ngày 14/5, sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, G. mới chịu buông dao. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo Công an phường Buôn Ma Thuột, G. từng làm điều dưỡng tại bệnh viện nhưng đã nghỉ việc và hiện có biểu hiện trầm cảm. Quá trình vận động, đưa người này đến cơ sở y tế diễn ra an toàn, không gây thương tích cho ai.