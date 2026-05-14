[CLIP] Lời khai tại tòa của bạn gái tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh

TPO - Trả lời HĐXX, bị cáo Triệu Hoài Thương (nữ sinh năm thứ hai đại học, là bạn gái của bị cáo Bùi Đình Khánh) khai, lúc nửa đêm khi gọi taxi giúp Khánh bản thân Thương không biết Khánh đã phạm tội, nhưng sáng hôm sau thì biết bạn trai đã bắn chết người. Thương bị cơ quan điều tra truy tố về tội danh "Che giấu tội phạm" nhưng được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

[CLIP] Quen qua mạng xã hội, Bùi Đình Khánh đưa người yêu 20 tuổi vào vòng lao lý.

Ngày 14/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 17/4/2025, khiến cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ.

Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi bị cáo Triệu Hoài Thương bị truy tố về tội danh "Che giấu tội phạm", giúp sức cho bị can Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi bị cơ quan chức năng truy đuổi.

​Đứng trước tòa, Thương cho biết là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học. Thương quen Khánh qua mạng xã hội thông qua Triệu Thị Hiền (là người yêu của bị cáo Hà Thương Hải - người anh em thân thiết của Khánh) ở trọ cách Thương khoảng 2 km.

Khi Chủ tọa phiên tòa hỏi, Thương khai nhận cả hai xác định tình cảm nhưng chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, cùng đi chơi, đi du lịch, xem ca nhạc.

Tối 17/4, Thương sang phòng của Hiền chơi. Đến đêm, Thương nhận được cuộc điện thoại của Bùi Đình Khánh nhờ đặt một chiếc xe taxi ở Quảng Ninh, lúc này Thương không hề biết Khánh bắn chết một chiến sĩ công an nên đã lên mạng tìm số tổng đài một số hãng taxi để đặt xe cho người yêu.

Bị cáo Triệu Hoài Thương trả lời HĐXX về quá trình liên lạc với bị cáo Bùi Đình Khánh.

Tuy nhiên, lúc sau Thương không liên lạc được với Khánh nên đêm đó bị cáo Thương đã hủy chuyến taxi và đi về phòng.

Khoảng 7h sáng 18/4, Khánh gọi điện cho Thương bằng số điện thoại lạ với ý định thông qua Thương nhờ Hiền tìm facebook của tìm cách liên lạc với Phùng Thị Kim Oanh, về nhà ngay.

Khi được HĐXX hỏi về việc sáng hôm sau đã biết người yêu phạm tội chưa? Thương trả lời lúc này đã biết Khánh bắn chết người.

Khi HĐXX hỏi Thương bị truy tố có oan sai không. Dù lời khai tại toà Thương nói không hề biết Khánh đã phạm tội khi gọi taxi nhưng Thương trả lời là không bị oan sai. Thương cũng cho biết mình hiểu rõ bị truy tố về tội che giấu tội phạm và không bị bắt tạm giam vì đang còn nuôi con nhỏ.

“Xuất phát từ mối quan hệ của mình với Khánh thông qua mạng xã hội, bị cáo còn làm liên luỵ tới bạn của mình là Hiền. Bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình không, đặt niềm tin như thế đúng nơi đúng chỗ chưa” - HĐXX hỏi, sau đó bị cáo Thương đã cúi đầu cho rằng cảm thấy rất ân hận và nhận thức được sai lầm của mình trước tòa.

Trước đó, trong ngày đầu xét xử vụ án, Bùi Đình Khánh khai nhận trước HĐXX, sau khi bán 16 bánh heroin bất thành và dùng súng AK bắn vào cửa kính ôtô, Khánh đã lái xe trên Quốc lộ 18 hướng về trạm thu phí Đại Yên phường Tuần Châu (phường Đại Yên, TP Hạ Long cũ), Khánh khai đi đúng tốc độ 60km/h vì sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu đi quá nhanh.

Đi đến khu vực Bệnh viện Sản Nhi thuộc phường Tuần Châu, Khánh bỏ xe và súng lại sau đó bắt taxi về khu vực đồi thông Yên Lập để lẩn trốn. Sau nhiều lần liên lạc, đặt xe sau đó lại hủy, Khánh lên được xe để trốn về Phú Thọ. Khi đang tiếp tục di chuyển về Thanh Hóa thì Khánh bị công an phát hiện và bắt giữ.