Khởi tố 3 người đổ hàng trăm tấn chất thải rắn ra môi trường

TPO - Ba người dân ở xã Cam Lâm đã cho xe đổ hàng trăm tấn chất thải rắn xuống khu vực bãi đất trống trên đường Lê Lợi, thuộc tổ dân phố Bãi Giếng, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 14/5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Kim Trang (48 tuổi), ông Võ Thanh Tùng (40 tuổi), ông Trần Thanh Hùng (34 tuổi, cùng trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) về tội gây ô nhiễm môi trường.

Theo điều tra ban đầu, sáng 6/4, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an xã Cam Lâm phát hiện, bắt quả tang ô tô tải ben biển số tỉnh Khánh Hòa đang đổ chất thải rắn xuống khu vực bãi đất trống trên đường Lê Lợi thuộc tổ dân phố Bãi Giếng, xã Cam Lâm của bà Lê Thị Kim Trang.

Ba đối tượng Lê Thị Kim Trang, Trần Thanh Hùng và Võ Thanh Tùng (từ trái sang) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa xác định bà Lê Thị Kim Trang cùng các ông Võ Thanh Tùng và Trần Thanh Hùng đã thuê ô tô tải vận chuyển, đổ chất thải rắn phát sinh từ dự án Khu đô thị mới Cam Lâm (thuộc phân khu cầu Nguyễn Tất Thành), xuống khu đất của bà Trang quản lý để thu lợi bất chính.

Nguồn tin cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, từ cuối tháng 3/2026 đến nay, 3 người trên đã tổ chức vận chuyển, đổ hơn 180 tấn chất thải xuống khu đất do bà Trang quản lý. Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định các mẫu chất thải trên là chất thải rắn công nghiệp thông thường (nhựa đường).