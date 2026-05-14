Thu hồi hơn 525ha đất liên kết trồng cà phê ở Đắk Lắk

TPO - Sau kết luận thanh tra, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định thu hồi hơn 525ha đất do Công ty CP Cà phê Thắng Lợi quản lý để giao địa phương quản lý.

Ngày 14/5, tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định thu hồi hơn 525ha đất của Công ty CP Cà phê Thắng Lợi tại xã Ea Knuếc và phường Tân An, để giao cho địa phương quản lý theo quy định pháp luật.

Theo quyết định, tổng diện tích đất bị thu hồi là hơn 5,25 triệu m², tương đương hơn 525ha. Trong đó, phần lớn diện tích nằm tại xã Ea Knuếc với hơn 5,24 triệu m², phần còn lại hơn 17.000m² thuộc phường Tân An.

Diện tích này nằm trong tổng số 616,4ha đất liên quan Công ty CP Cà phê Thắng Lợi phải thu hồi theo Kết luận thanh tra số 42/KL-TTr ngày 28/2/2025 của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk. Việc thu hồi được thực hiện căn cứ khoản 4 Điều 82 và điểm d khoản 1 Điều 181 Luật Đất đai.

Trụ sở Công ty CP Cà phê Thắng Lợi.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Ea Knuếc, UBND phường Tân An cùng các đơn vị liên quan tổ chức thu hồi, bàn giao đất trên thực địa; đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ hiện trạng sử dụng đất theo từng đối tượng cụ thể, làm rõ vị trí, ranh giới, diện tích và nguồn gốc sử dụng. Trong đó, tập trung kiểm tra các trường hợp đất do Công ty CP Cà phê Thắng Lợi giao khoán, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư hoặc để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tranh chấp.

Cơ quan chức năng cũng được giao đối chiếu hồ sơ quản lý của doanh nghiệp, hồ sơ lưu trữ tại địa phương và tài liệu do người sử dụng đất cung cấp để xây dựng phương án sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng định giá tài sản gắn liền với đất nhằm xác định giá trị bồi thường cho người có đất bị thu hồi (nếu có).

Đối với Công ty CP Cà phê Thắng Lợi, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình thu hồi, bàn giao đất; đồng thời bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu quản lý, sử dụng đất cho địa phương và xử lý dứt điểm các trường hợp liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư trên diện tích bị thu hồi nếu có.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tại Kết luận thanh tra số 42/KL-TTr ngày 28/2/2025, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đề nghị thu hồi 616,4ha đất liên kết trồng cà phê của Công ty CP Cà phê Thắng Lợi để giao địa phương quản lý.

Theo kết luận thanh tra, đây là diện tích đất Nhà nước giao doanh nghiệp quản lý nhưng công ty đã liên kết với hàng trăm hộ dân sử dụng không đúng quy định. Công ty không góp vốn đầu tư, không hỗ trợ sản xuất, trong khi người dân tự bỏ chi phí trồng, chăm sóc và hưởng sản phẩm.

Thanh tra xác định việc quản lý, sử dụng diện tích đất trên không đúng quy định, không mang lại hiệu quả cho Nhà nước và doanh nghiệp. Dù Kiểm toán Nhà nước nhiều lần kiến nghị, công ty vẫn chậm xây dựng phương án giao khoán đối với diện tích này.

Từ năm 2011, nhiều hộ dân liên tục kiến nghị thu hồi diện tích đất liên kết để giao địa phương quản lý, đồng thời đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ việc kéo dài nhiều năm, phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp.

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng đề cập hơn 1.206ha vườn cà phê khoán gọn, trong đó người nhận khoán được xác định góp 49% giá trị đầu tư vườn cây nhưng phần vốn góp này chưa được tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, dẫn đến nhiều khiếu nại kéo dài.