Hà Nội đề xuất loạt ưu đãi khi đầu tư công trình ngầm, bãi đỗ xe ngầm

TPO - Chủ đầu tư khi đầu tư dự án, công trình ngầm sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như hỗ trợ về đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính...

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, phát triển công trình ngầm.

Theo đề xuất, thành phố sẽ có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển công trình ngầm, cụ thể:

Về đất đai và mặt bằng: Các công trình ngầm theo hình thức xã hội hóa được phép sử dụng tối đa 30% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án để đầu tư, khai thác dịch vụ thương mại.

Các dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe ngầm được phép sử dụng tối đa 50% tổng diện tích sàn xây dựng của dự án để khai thác dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ thương mại.

Thành phố miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng không gian ngầm trong toàn bộ thời hạn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình ngầm.

Bể ngầm chống ngập chợ Hàng Da

Về tài chính, các dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm được vay vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố với lãi suất ưu đãi. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.

Các nhà đầu tư được ưu tiên cấp phép, tiếp cận nguồn vốn vay, chính sách hỗ trợ vay vốn và tài chính nếu các dự án công trình ngầm sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Thành phố cũng sẽ thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ngành, địa phương đối với hồ sơ đầu tư, xây dựng, môi trường.

Ngân sách nhà nước chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án PPP về đầu tư công trình ngầm.

Bên cạnh đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật đối với dự án công trình ngầm sử dụng công nghệ tự động, vật liệu mới, năng lượng sạch.

Để giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, trong đó có ngập úng và trật tự đô thị, thời gian qua, thành phố đã và đang triển khai nhiều công trình ngầm, như bể ngầm chống ngập tại phố Hàng Da.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đang đề xuất thành phố chấp thuận chủ trương cho phép triển khai 3 bãi đỗ xe theo hướng dự án đầu tư công, xây dựng công trình khẩn cấp. Cụ thể, gồm: Bãi đỗ xe ngầm tại vườn hoa Đường Thành- Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm); Bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam); Bãi đỗ xe ngầm (ký hiệu Pmb-2 và Png- 3) tại khu đất phía Tây công viên Bách Thảo (phường Ba Đình).

