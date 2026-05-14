Bổ nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai

TPO - Ông Bùi Danh Đại - Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ngày 14/5, tại Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai đối với ông Bùi Danh Đại.

Tại buổi lễ, ông Phạm Công Tuyến - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân Tối cao công bố quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại (Phó Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk) giữ chức vụ Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ông Bùi Danh Đại phát biểu tại buổi lễ.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao chúc mừng ông Bùi Danh Đại được tin tưởng giao trọng trách mới.

Việc điều động, phân công ông Bùi Danh Đại giữ chức Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai là sự tin tưởng, ghi nhận của Tòa án nhân dân Tối cao đối với quá trình phấn đấu của ông Bùi Danh Đại.

Theo ông Tiến, tân Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng đề nghị ông Bùi Danh Đại nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phát huy kinh nghiệm, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.