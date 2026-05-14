Nghệ An quy tập 80 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngọc Tú

TPO - Dù công tác quy tập gặp nhiều khó khăn, gian khổ do địa hình chủ yếu là đồi núi, bom mìn sót lại nhiều nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã tìm kiếm và quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Ngày 13/5, thông tin từ Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 11/5, đội đã tìm kiếm, quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Cán bộ Đội Quy tập làm thủ tục quy tập mộ liệt sĩ hy sinh tại Lào.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu 0,8 đến 1,5m, còn nhiều xương vụn, răng và nhiều di vật khác.

Theo Đội Quy tập, công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, các phần mộ liệt sĩ chủ yếu nằm ở vùng núi cao, rừng sâu; những vùng trọng điểm đánh phá trước đây của địch, lượng bom, mìn sót lại nhiều. Ngoài ra, thông tin về các phần mộ liệt sĩ ngày càng ít và rải rác trên địa bàn. Địa hình phức tạp, có nhiều thay đổi cũng khiến công tác quy tập mộ liệt sĩ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong mùa khô 2025 - 2026, lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Tuy nhiên, vượt lên gian khổ, cán bộ, nhân viên Đội Quy tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau hơn 8 tháng làm nhiệm vụ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và quy tập được 80 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Trong đó, tỉnh Xiangkhouang quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Xaysomboun quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ. Tỉnh Vientiane quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, hài cốt các liệt sĩ đang được Đội đưa về thờ tự tại doanh trại đơn vị ở tỉnh Xiangkhouang.

Ngọc Tú
#Nghệ An #liệt sĩ #nghĩa trang #đón hài cốt liệt sĩ #liệt sĩ quân tình nguyện #Lào #hy sinh tại Lào #quy tập mộ liệt sĩ

