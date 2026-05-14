Trúc Diễm căng thẳng, bật khóc khi casting Victoria's Secret

Duy Nam

TPO - Trúc Diễm cho biết cô hồi hộp, bật khóc khi tham gia buổi casting người mẫu cho Victoria's Secret, diễn ra tại Los Angeles, Mỹ hôm 14/5.

Ngày 14/5, người mẫu Trúc Diễm tham gia buổi casting trực tiếp của thương hiệu nội y Victoria's Secret tại Los Angeles, Mỹ. Đây là lần đầu Victoria's Secret tổ chức buổi tuyển chọn theo hình thức mở, cho phép nhiều khán giả cùng theo dõi quá trình casting.

Trong video, Trúc Diễm để lộ cảm xúc căng thẳng khi chờ tới lượt casting. Người đẹp nhìn lên trần nhà, rơm rớm nước mắt vì xúc động.

Trúc Diễm tham gia buổi casting trực tiếp của thương hiệu nội y Victoria's Secret tại Los Angeles, Mỹ ngày 14/5.

Trúc Diễm cho biết cô bật khóc vì nghĩ tới gia đình và khán giả quê nhà Việt Nam luôn ủng hộ mình. Trúc Diễm chỉ có hai tuần chuẩn bị sau khi nhận được thư mời casting từ Victoria's Secret. Dù gặp áp lực về thời gian, cô cố gắng hoàn thiện vóc dáng, kỹ năng catwalk và giữ vững tinh thần để tham gia buổi casting.

Có khoảng 100 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về địa điểm casting trực tiếp của Victoria's Secret hôm 14/5. Các người mẫu tùy chọn trang phục để tôn hình thể. Trúc Diễm chọn mặc áo hai dây hồng, phối chân váy trắng gọn gàng, năng động.

Trúc Diễm phải chờ khoảng ba tiếng mới được gặp hội đồng Victoria's Secret và IMG Models. Các thí sinh sẽ được đo chỉ số cơ thể, kiểm tra kỹ lưỡng về chiều cao, vóc dáng. Họ cũng được yêu cầu xóa make-up, để lộ mặt mộc.

Sau đó, thí sinh sẽ catwalk và phỏng vấn trực tiếp với hội đồng tuyển chọn. Các người mẫu phải ký bản cam kết bảo mật các thông tin của buổi casting, bao gồm cả kết quả của buổi tuyển chọn.

Trúc Diễm nhận được email mời tham gia casting từ Victoria's Secret hôm 25/4. "Tôi muốn đặt mục tiêu cao để chinh phục ước mơ. Hành trình này tuy khó khăn nhưng tôi tự hào vì được ở đây. Victoria's Secret, tôi sắp đến để lấy đôi cánh của mình", Trúc Diễm chia sẻ.

Sau khi nhận thư mời, người đẹp tích cực tập luyện để có vóc dáng hoàn hảo nhất. Cô kết hợp yoga, MMA (võ thuật tổng hợp) ba buổi mỗi tuần cùng cardio để cải thiện sức bền. Người đẹp cũng ăn uống khoa học để có thể trạng tốt nhất.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987, cao 1,74 m, số đo ba vòng 83-60-90 cm. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2005, giải Người đẹp thời trang tại Hoa hậu Trái Đất 2007 và vào top 15 tại Hoa hậu Quốc tế 2011.

Trúc Diễm sang Mỹ định cư từ tháng 6/2021. Hiện cô làm việc tại một đài truyền hình tư nhân của người Việt tại Los Angeles. Bên cạnh đó, Trúc Diễm đang tập trung học kỹ năng viết kịch bản tại Trường Cao đẳng Los Angeles City College.

Ban tổ chức Victoria's Secret cho biết chương trình năm nay mở rộng hình thức tuyển chọn với các buổi casting trực tiếp tại nhiều thành phố ở Mỹ như Los Angeles, Miami, Houston và Chicago.

Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, không ràng buộc hợp đồng với các đại lý khác và đủ điều kiện làm việc tại Mỹ. Ứng viên vượt qua các vòng tuyển chọn có cơ hội trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show 2026 và ký hợp đồng với IMG Models.

