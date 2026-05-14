Nữ giúp việc khai quăng quật cụ bà 82 tuổi tai biến do bị giữ 5 triệu tiền lương

TPO - Trả lời xét hỏi, bị cáo Trương Thị Bắc khai lý do hành hạ bà Nội là do bị con trai bà giữ 5 triệu tiền lương, quá trình chăm sóc cụ bà hay tiểu tiện nên bức xúc.

Nhiều lần hành hạ cụ bà

Sáng 14/5, Tòa án nhân dân khu vực 5 (Hà Nội) mở phiên xét xử bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, ở xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Hành hạ người khác”.

Tại tòa, Kiểm sát viên công bố cáo trạng thể hiện, khoảng giữa tháng 11/2025, bà Nguyễn Thị Nội (SN 1944, ở phố Lò Đúc) bị đột quỵ và được điều trị tại phòng điều trị chung ở Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn. Gia đình bà thuê Trương Thị Bắc hỗ trợ chăm sóc vào ban ngày còn ban đêm, các con sẽ trực tiếp chăm sóc.

Đầu tháng 12/2025, bà Nội ra viện, được đưa về ở tại tầng 1 căn nhà trên phố Lò Đúc. Do bà già yếu và bệnh tật, không thể tự phục vụ bản thân nên gia đình tiếp tục thuê Bắc chăm sóc bà.

Bị cáo Trương Thị Bắc.

Bị cáo được thu xếp ở cùng nhà với bà Nội, tại đây chỉ có 2 người sinh sống. Hằng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà Nội với tiền công 11 triệu đồng/tháng.

Thời gian đầu, các con, cháu bà Nội đến thăm và không phát hiện bà có biểu hiện gì bất thường, không thấy kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì. Tối 10/1/2026, con trai bà Nội đến thăm, phát hiện mẹ mình bị thâm tím, tụ máu ở tai và mắt bên phải, phần trán bị đỏ và sưng.

Con trai bà Nội hỏi Bắc và bị cáo nói do bà bị ngã. Không tin lời của Bắc, anh kiểm tra hệ thống camera của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ, phát hiện bị cáo 6 lần hành hạ, đánh đập bà Nội trong thời gian từ ngày 1/1 - 11/1/2026.

Ngày 27/1, Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Bắc và đến ngày 5/3, Trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế Hà Nội kết luận bị cáo gây thương tích 4% cho bà Nội.

Tại tòa, bị cáo Bắc nói nhỏ, Hội đồng xét xử nhiều lần nhắc nhở “phải nói to lên, tôi đã nghe trong clip bị cáo nói rất to sao bây giờ nhỏ nhẹ thế”.

Theo lời khai của bị cáo Bắc, cô ta được thuê chăm sóc bà Nội tại Bệnh viện Thanh Nhàn hai ngày. Sau khi ra viện, người thân tiếp tục thuê Bắc chăm sóc bà. Ban đầu, Bắc cùng bà Nội sống cùng nhà với gia đình người con trai. Vài ngày sau, Bắc mới cùng bà chuyển về sống trong căn nhà ở phố Lò Đúc.

Trút giận lên cụ già bệnh tật do bị giữ lương?

Về nguyên nhân hành hạ bà Nội, bị cáo Bắc cho rằng do con trai của bà là anh C. giữ lại 5 triệu tiền lương tháng đầu. Ngoài ra, lúc thay bỉm cho bà bị cáo có nói “không được đái tè ra bỉm” nhưng sau khi lau sạch sẽ, đóng bỉm xong bà tiếp tục tiểu tiện ra, nên bức xúc.

Lời khai của Bắc bị Chủ tọa phản đối cho rằng “trong cáo trạng bị cáo không hề khai anh C. giữ lại khoản 5 triệu đồng”. Bắc cho biết, thời điểm đó không khai nhưng giờ mới khai.

Tiếp đó, Chủ tọa liệt kê từng ngày Bắc có hành vi dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu, sốc nách nhiều lần khi bà Nội đang ngồi trên xe lăn.

Bắc phản đối cho rằng, việc “sốc nách lên là để ngồi cho thẳng trên ghế”. Lúc này, chủ tọa tiếp tục nói “bị cáo có biết cụ bà lớn tuổi lại bệnh tật, cơ thể yếu, bị cáo xốc nách như vậy có nên không?”. Bắc không trả lời.

Hội đồng xét xử chiếu clip Trương Thị Bắc hành hạ cụ bà

“Tôi xem cam có những lần bị cáo lấy gối chèn lên người cụ bà, bị cáo nhiều lần sốc nách khiến cụ bà kêu ‘ái, đau’. Vậy khi thấy bị hại kêu, bản thân bị cáo thấy họ đau không?”, Chủ tọa hỏi. Bị cáo tiếp tục trả lời quanh co.

“Bị cáo làm như vậy với cụ bà rất nhiều lần, không phải một lần… Bị cáo thấy hành vi của bị cáo hành bà như thế đúng không?”, Chủ tọa hỏi thêm. Bị cáo Bắc ban đầu khẳng định “đúng” nhưng sau đó nhận “làm như thế là sai”.

Do bị cáo Bắc khai báo quanh co, Hội đồng xét xử đề nghị Kiểm sát viên công bố clip do camera ghi lại cảnh Bắc hành hạ cụ bà.

Trong các clip trình chiếu tại tòa cho thấy, Bắc lớn tiếng quát mắng, ấn đầu cụ bà đang ngồi trên xe lăn khiến bị hại rên khóc. Bị cáo cũng dùng tay tát vào mặt, sốc nách lên, không cho cụ bà tỳ tay lên khung xe…

Sau khi xem lại clip, Chủ tọa cho hay, bị cáo nói bản thân không có trình độ học thức nhưng "trình độ không quyết định cái tâm của bị cáo khi chăm sóc người già".

“Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần các clip thu thập được, thực sự rất đau xót, nếu là người thân, là bà của bị cáo thì bị cáo có làm vậy không”, Chủ tọa nói.

“Tại sao bị cáo lại hành hạ cụ bà như vậy?”, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tham gia xét hỏi. Lúc này, bị cáo Bắc gục xuống bàn khóc, nói “tôi không biết gì nữa, tôi thấy như thế là sai rồi”.

Có mặt tại tòa, con trai bà Nội cho hay, gia đình giữ lại 5 triệu và thỏa thuận sẽ trả lại vào dịp tết chứ không giữ lại hoàn toàn. “Ngoài ra, bị cáo cũng nói xin ở lại làm 10 ngày tết với công 1 triệu đồng một ngày, sau lễ sẽ xin nghỉ 6 ngày, chúng tôi đều đồng ý”, anh C. con trai bị hại nói.