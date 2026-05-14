Pháp luật

Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Ngọc Văn

TPO - Không giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông qua khu vực công trường trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên (đoạn qua TP. Huế), tài xế xe tải đã gây tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 637 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Huế cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Lâm Tới (SN 1982, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế Trần Lâm Tới tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/12/2025, ông Tới điều khiển xe tải BKS 89H-085.22 lưu thông theo hướng Huế - Đà Nẵng. Khi đến khu vực cầu Phú Mậu, đoạn Km13+555 tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên (thuộc xã Khe Tre, TP. Huế) - nơi tổ chức thi công hạ tầng giao thông và có đặt biển cảnh báo nguy hiểm, xe tải do ông Tới điều khiển đã tông vào ô tô bán tải BKS 43C-262.xx chạy cùng chiều phía trước.

Đọc lệnh khởi tố tài xế Trần Lâm Tới về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe bán tải có 4 người. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe bán tải bị thương với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 18%. Hai phương tiện hư hỏng nặng, tổng thiệt hại tài sản hơn 637 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ việc tài xế Trần Lâm Tới điều khiển phương tiện qua khu vực đang thi công mở rộng cao tốc, nhưng không tuân thủ quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngoài ra, tài xế còn thiếu quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng xe để bảo đảm an toàn giao thông, dẫn tới vụ tai nạn.

