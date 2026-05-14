Pháp luật

Hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến bằng dao, bom xăng lúc rạng sáng

Nhật Huy

TPO - Hai nhóm thanh thiếu niên ở phường Rạch Giá và khu vực Giục Tượng (tỉnh An Giang) mang theo dao tự chế, chĩa ba mũi, bom xăng lao vào hỗn chiến trên đường phố lúc rạng sáng. Công an đã tạm giữ 33 đối tượng liên quan.

Ngày 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Rạch Giá truy xét nhanh, tạm giữ hàng chục thanh thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến xảy ra khoảng 1h sáng 10/5, trên đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Lực lượng công an truy xét, đưa các đối tượng thuộc hai nhóm tham gia hỗn chiến về trụ sở để điều tra. Ảnh: A. Tầm.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trước đó giữa nhóm của Nguyễn Thành Tài (gọi là nhóm Rạch Giá) và nhóm của Nguyễn Duy Trường (gọi là nhóm Giục Tượng). Hai bên hẹn nhau đến đường Phan Thị Ràng để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Để chuẩn bị hỗn chiến, nhóm Rạch Giá do Tài cầm đầu rủ thêm hơn 20 đối tượng, mang theo dao tự chế, chĩa ba mũi và nhiều hung khí nguy hiểm khác. Trong khi đó, nhóm Giục Tượng do Duy Trường cầm đầu cũng tập hợp hàng chục thanh thiếu niên, chuẩn bị bom xăng và dao tự chế rồi đi xe máy đến điểm hẹn.

Khi gặp nhau, hai nhóm lao vào truy đuổi, dùng hung khí và bom xăng tấn công đối phương khiến khu vực náo loạn. Nhóm Giục Tượng sau đó bỏ chạy và bị nhóm Rạch Giá truy đuổi khoảng 400m.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Trọng Đô, Trần Duy Khánh và Nguyễn Văn Lộc thuộc nhóm Giục Tượng chạy vào khu vực tủ đồ trước một quán ăn để lẩn trốn nhưng bị phát hiện. Nhiều đối tượng cầm hung khí xông vào chém khiến cả ba bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Hiện các nạn nhân vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.

Qua truy xét, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ 33 đối tượng liên quan, gồm 22 đối tượng thuộc nhóm Rạch Giá và 11 đối tượng thuộc nhóm Giục Tượng. Bước đầu, các đối tượng Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Bá Anh và Nguyễn Tuấn Khang thừa nhận trực tiếp cầm dao chém các nạn nhân; nhiều đối tượng khác khai nhận có tham gia mang hung khí đi đánh nhau.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đồng thời kêu gọi những người liên quan ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan công an cũng bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng có hai người tử vong trong vụ hỗn chiến. Hiện các nạn nhân bị thương hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Các đối tượng tham gia vụ việc. Ảnh: A. Tầm.
#hỗn chiến #dao tự chế #bom xăng #An Giang #gây rối trật tự #gây thương tích

