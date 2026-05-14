Bạch Lộc bị tấn công

TPO - Bạch Lộc liên tiếp bị bôi nhọ trên MXH Trung Quốc. Chỉ trong một ngày đã có 8 từ khóa bới móc chê bai cô.

Trang Sina đưa tin những ngày qua Bạch Lộc trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả. Họ không hài lòng với cách thể hiện của Bạch Lộc trong chương trình giải trí Keep Running. Họ cho rằng nữ diễn viên phát ngôn kém duyên, thường xuyên hạ bệ phủ nhận người khác, không tôn trọng các đàn anh như Sa Dật, Lý Thần.

Lúc đầu, những bằng chứng được đưa ra khá đầy đủ, sau đó khán giả chỉ dựa vào một biểu cảm thoáng qua, những bức ảnh không rõ hoàn cảnh để chỉ trích Bạch Lộc.

Bạch Lộc vốn là thành viên thu hút khán giả nhất của show Keep Running nhưng cô đang bị chỉ trích vì những hành động gây tranh cãi trong chương trình.

Trong đó có tình huống các thành viên của Keep Running phải hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Lộc bị chỉ trích vì hắt nước lên mặt Lý Thần. Tuy nhiên, sau khi xem hết đoạn video có thể thấy chính Bạch Lộc cũng bị các thành viên khác hắt nước vào người. Từ khóa "Bạch Lộc cũng bị hắt nước" đạt gần 90 triệu lượt xem. Nhiều khán giả bất ngờ khi video bị cắt ra khỏi tình huống gốc, làm sai lệch thông tin chỉ để bôi nhọ Bạch Lộc.

Người hâm mộ của Bạch Lộc thống kê trong 7 ngày gần đây đã có 24 hot search, chỉ trong 24 giờ đã có tới 8 chủ đề với nội dung chỉ trích nữ diễn viên xuất hiện trên bảng tìm kiếm nóng của MXH Weibo. Nhiều khán giả chỉ trích những người lợi dụng dư luận để hạ bệ "xét xử" một nữ nghệ sĩ.

"Vốn dĩ đôi bên đều bị tạt nước, Bạch Lộc cũng bị tại sao chỉ cắt một đoạn rồi chê trách cô ấy vô duyên", "Đừng có tiêu chuẩn kép nữa, đó chỉ là trò chơi do chương trình thiết kế, Bạch Lộc cũng từng bị như vậy, còn bị ấn đầu xuống bùn, nhưng cô ấy có bao giờ than thở đâu", "Tham gia show giải trí vốn dĩ là như vậy, mọi người chơi xấu, chê bai nhau để tạo tình huống bất ngờ vui vẻ, tại sao lại bịa đặt vô cớ để bôi nhọ Bạch Lộc", "Một số người cố ý dẫn dắt dư luận, cắt ghép ác ý, bóp méo sự thật để làm xấu danh tiếng của Bạch Lộc", "Nếu thấy có vấn đề thì đi tìm tổ chương trình, hoặc trái tim mong manh quá thì đừng tham gia show giải trí nữa", khán giả bênh vực Bạch Lộc.

Khán giả "quay xe" bảo vệ Bạch Lộc sau khi có nhiều thông tin hạ bệ nữ diễn viên.

Biên kịch Vu Chính - ông chủ của Bạch Lộc - cũng chia sẻ về việc nữ diễn viên liên tục bị dư luận tấn công trên MXH những ngày qua. "Tự thanh minh sẽ chỉ làm cho đám người xấu được chú ý, còn tăng thêm động lực cho chúng nữa. Tôi tin vào sức mạnh của sự im lặng, đối với những tin đồn vô căn cứ, chúng tôi chọn con đường pháp luật, đối với những tổn thương, chúng tôi chọn cách mỉm cười cho qua".

Bạch Lộc sinh năm 1994, nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như Chiêu Diêu, Trường quân sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu, Châu sinh như cố, Trường nguyệt tẫn minh, Ninh An như mộng...