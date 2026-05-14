Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Theo quyết định, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố là Trưởng ban Chỉ đạo.

Mỗi xã, phường đều phải có hệ thống trường công lập đủ cả ba cấp

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: PV.



Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, Bí thư Thành ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Đức Thắng đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo, nghe báo cáo, chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Chỉ đạo cũng nghe báo cáo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp, về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định thành phố xác định tiếp tục ưu tiên hàng đầu về nguồn lực và tổ chức thực hiện đối với 3 lĩnh vực văn hóa, giáo dục và y tế.

Tập trung nguồn lực tài chính gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, vận hành và hạch toán cụ thể, làm rõ lợi ích của mỗi công trình, dự án đối với người dân và cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

Ông Thắng cho biết Thành phố cũng chỉ đạo, yêu cầu trong công tác quy hoạch phải xác định rõ quỹ đất dành cho ba lĩnh vực này, tại tất cả khu đô thị, khu dân cư mới đều bắt buộc phải bố trí quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao.

Trường hợp đặc biệt không bố trí hoặc có điều chỉnh phải báo cáo Thường trực Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Về giáo dục - đào tạo, Bí thư Thành ủy lưu ý phải bảo đảm yêu cầu mỗi xã, phường đều phải có hệ thống trường công lập đủ cả ba cấp học. Nơi nào chưa đáp ứng phải khẩn trương đầu tư hoàn thiện. Phát triển trường công lập kết hợp tăng cường xã hội hóa để bảo đảm các chỉ tiêu về trường lớp, dân số theo chương trình hành động đã đề ra.

Bên cạnh đó, Bí Thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục quan tâm nâng cao đội ngũ giáo viên, có giải pháp bảo đảm đủ số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ này phù hợp với nhu cầu, quy hoạch và lộ trình phát triển của giáo dục - đào tạo Thủ đô.

Không để các cơ sở văn hóa bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích

Đối với lĩnh vực y tế, ông Trần Đức Thắng lưu ý việc đẩy mạnh xã hội hóa hơn nữa, kết hợp nâng cao chất lượng hệ thống y tế công, cũng như có kế hoạch dài hạn đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao chất lượng.

Cùng với đó là phát triển đồng bộ hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và giảm tải cho các bệnh viện lớn, tăng cường toàn diện năng lực khám chữa bệnh.

Đối với lĩnh vực văn hóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là công tác đầu tư, quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa chưa tương xứng với vị thế Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Ông yêu cầu phải có giải pháp căn cơ để phục hồi và phát triển các rạp chiếu phim, đoàn nghệ thuật, không gian sinh hoạt văn hóa, kiên quyết không để các cơ sở văn hóa bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc xuống cấp kéo dài.

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh cần đặc biệt quan tâm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, nhất là số hóa di tích, dữ liệu văn hóa, quan tâm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thể thao cơ sở; đầu tư đồng bộ nhà văn hóa, sân chơi, địa điểm luyện tập thể thao cho người dân, khắc phục nhanh những hạn chế hiện nay.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các lãnh đạo thành phố theo phân công, các cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc thường xuyên việc thực hiện các chương trình hành động trên 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, định kỳ 2 tuần họp đánh giá công việc để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án, nhiệm vụ, quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét, thực chất theo thời gian.