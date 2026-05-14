Miền Bắc nắng nóng gay gắt trước khi mưa lớn

Nguyễn Hoài

TPO - Trong hai ngày 14-15/5, miền Bắc sẽ trải qua nắng nóng 35-37 độ, một số khu vực xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Ngày 16/5, nền nhiệt giảm 1-2 độ. Từ đêm 16/5, miền Bắc có thể đón mưa dông diện rộng, nắng nóng hạ nhiệt.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay (14/5) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Miền Bắc nắng nóng gay gắt trong hôm nay (14/5).

Ngày mai (15/5), miền Bắc tiếp tục nắng nóng như hôm nay. Từ 16/5, nhiệt độ giảm xuống 1-2 độ. Từ đêm 16/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, miền Bắc có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia lưu ý, nhiệt độ thực tế có thể cao hơn nhiệt độ trong các bản tin dự báo từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nữa, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng ở khu từ Thanh Hóa đến Phú Yên cũ còn kéo dài đến ngày 17/5. Từ đêm 17/5, khu vực này có thể xuất hiện mưa dông rải rác, nắng nóng hạ nhiệt.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, riêng Miền Đông có nơi trên 37 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Dự báo từ ngày 15/5, nắng nóng có dấu hiệu giảm dần ở Nam Bộ, trời xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

