Print Growth Summit 2026 thúc đẩy kết nối và tăng trưởng bền vững ngành in ấn - quảng cáo Việt Nam

Chiều 13/5, Diễn đàn Print Growth Summit 2026 với chủ đề “Giải pháp tăng trưởng bền vững doanh nghiệp ngành in 2026” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị ALMAZ, Vinhomes Riverside (Long Biên, Hà Nội). Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện các tổ chức trong lĩnh vực in ấn - quảng cáo nhằm thảo luận giải pháp công nghệ, quản trị và phát triển hệ sinh thái ngành theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Print Growth Summit 2026 kết nối chuyên sâu doanh nghiệp ngành in ấn - quảng cáo

Diễn đàn Print Growth Summit 2026 do Tạp chí Tiếp thị & Gia đình phối hợp cùng In 3 Miền Group tổ chức trong bối cảnh ngành in ấn - quảng cáo Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, tài chính và xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

Tham dự sự kiện có nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Đảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP.HCM; nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; nhà báo Nguyễn Hoàng Vững - Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị & Gia đình; Nhà báo Hà Khắc Minh - Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp; nhà báo Phạm Văn Anh - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử Ứng dụng; nhà báo Nguyễn Văn Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm; nhà báo Nguyễn Tường Quân - Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường; Hoa hậu Văn hóa Đông Nam Á - Vũ Huyên cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, chuyên gia và phóng viên các cơ quan báo chí; cùng sự tham gia của lãnh đạo Hội Quảng cáo Miền Bắc, các chi hội Quảng cáo Thủ đô, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nam Định, Quảng Ninh cùng hơn 300 chủ doanh nghiệp ngành in - quảng cáo Hà Nội và các tỉnh, thành.

Theo Ban tổ chức, Print Growth Summit 2026 hướng tới trở thành diễn đàn kết nối chuyên sâu dành cho cộng đồng doanh nghiệp ngành in ấn - quảng cáo, bao gồm nhà máy sản xuất, nhà cung cấp vật liệu, đại lý, đơn vị thi công quảng cáo và các chuyên gia tư vấn.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu công nghệ và vật liệu mới, chương trình tập trung thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa dịch vụ và tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là phần giới thiệu các giải pháp vật liệu và công nghệ in hiện đại như vật liệu in bạt Avery, decal Avery Dennison cùng hệ thống công nghệ in UV khổ lớn tại Nhà máy In 3 Miền. Trong đó, các giải pháp in UV hai mặt khổ lớn 5m3 và in UV 6m8 được đánh giá có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực biển bảng quảng cáo, showroom và nhận diện thương hiệu.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, cho rằng Print Growth Summit 2026 không chỉ là sự kiện chuyên ngành mà còn mở ra tư duy phát triển mới thông qua kết nối, đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng của ngành in ấn – quảng cáo Việt Nam.

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Hoàng Vững - Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị & Gia đình nhận định, chương trình được kỳ vọng trở thành diễn đàn thực chất để doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ giải pháp và mở rộng cơ hội hợp tác dài hạn.

Ở góc độ đơn vị đồng tổ chức, ông Trương Đức - Chủ tịch In 3 Miền Group, cho rằng doanh nghiệp ngành in hiện nay không chỉ cần đầu tư máy móc hiện đại mà còn cần xây dựng hệ sinh thái đồng hành về vật liệu, công nghệ, vận hành và thị trường.

Ngành in ấn - quảng cáo chuyển mình đáp ứng xu hướng thị trường

Print Growth Summit 2026 cũng quy tụ nhiều diễn giả và chuyên gia trong các lĩnh vực vật liệu - công nghệ ngành in, quản trị doanh nghiệp, tài chính và thương hiệu.

Tại chương trình, doanh nhân Trần Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HHP Global, chia sẻ về xu hướng vật liệu, công nghệ và các giải pháp phát triển mới cho ngành in ấn - quảng cáo.

Chuyên gia Lê Nguyên mang đến góc nhìn về xây dựng hệ thống vận hành tự chủ, quản trị đội ngũ và tối ưu hiệu suất doanh nghiệp.

Trong khi đó, ThS.NCS Jolie Hướng Dương, nhà sáng lập ProsFIN trình bày các giải pháp quản trị tài chính, kế toán và thuế nhằm kiểm soát chi phí, hạn chế rủi ro và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.

Diễn giả Lê Hiếu Nghĩa đề cập vai trò của thương hiệu cá nhân trong thời đại số, tập trung vào xây dựng hình ảnh chuyên gia, gia tăng niềm tin khách hàng và khai thác nội dung số phục vụ hoạt động bán hàng.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của ông Vaughan Philip - Giám đốc kỹ thuật khu vực châu Úc và Đông Nam Á của Avery Dennison. Đại diện doanh nghiệp cho rằng thị trường quảng cáo hiện đang chuyển mạnh từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về chất lượng hiển thị, độ bền vật liệu và tiêu chuẩn thi công.

Theo giới thiệu tại sự kiện, Avery Dennison là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất nhãn mác và vật liệu nhãn với nhiều công nghệ và giải pháp vật liệu tiên tiến. Tại diễn đàn, ông Vaughan Philip cũng chia sẻ thêm góc nhìn quốc tế về xu hướng vật liệu, tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển của ngành in ấn.

Trong khuôn khổ chương trình, In 3 Miền Group và Tập đoàn Avery Dennison (Mỹ) đã ký kết hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng vật liệu và công nghệ in ấn cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Ban tổ chức Print Growth Summit 2026 kỳ vọng chương trình sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng in ấn - quảng cáo Việt Nam.

Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hoạt động kết nối doanh nghiệp và giới thiệu công nghệ mới, sự kiện hướng đến mục tiêu thúc đẩy thị trường phát triển chuyên nghiệp, bền vững và giàu tính đổi mới hơn trong tương lai.