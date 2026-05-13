Lâm Đồng phê bình hai ban quản lý bảo trì đường bộ

Chiều 13/5, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, chủ trì cuộc họp rà soát tình hình khắc phục sạt lở, hư hỏng giao thông do mưa bão năm 2025 và kế hoạch bảo trì hạ tầng đường bộ năm 2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn kéo dài trong năm 2025 đã gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng trên các tuyến quốc lộ huyết mạch như quốc lộ 20, 27, 27C, 28 cùng nhiều tuyến tỉnh lộ, ảnh hưởng lớn đến lưu thông và an toàn giao thông.

Sau đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao triển khai 16 công trình sửa chữa, khắc phục sạt lở với tổng nhu cầu vốn gần 230 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã bố trí khoảng 144,7 tỷ đồng từ nguồn bảo trì đường bộ và ngân sách Trung ương hỗ trợ thiên tai.

Trong 16 công trình có 9 công trình khẩn cấp và 7 công trình sửa chữa đột xuất. Đến nay, 5 công trình khẩn cấp trên quốc lộ 20, 27C và 28 đã hoàn thành.

Hiện, còn 4 công trình khẩn cấp đang triển khai. Trong đó, 3 dự án gồm xử lý sạt lở quốc lộ 20 (đoạn Km251-Km262+350), khắc phục sạt lở quốc lộ 27C (đoạn Km65+800-Km115+000) và dự án khắc phục sạt lở quốc lộ 27 (đoạn Km191-Km206, cầu Đơn Dương) cơ bản hoàn thiện và dự kiến bàn giao từ cuối tháng 5 đến tháng 7/2026.

Riêng công trình khắc phục sạt lở quốc lộ 28 (đoạn Km43+500-Km60+000) tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng đang gặp khó khăn do vướng thủ tục liên quan đất rừng. Hiện, công trình đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng chặt hạ cây, triển khai 4 mũi thi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2026.

Ngoài ra, tỉnh đang triển khai nhiều công trình sửa chữa đột xuất như xử lý sạt lở quốc lộ 28, sửa chữa đường vào Thủy điện Đồng Nai 4, khắc phục sụt lún tỉnh lộ 725 và xử lý sạt lở tại Đèo 52. Một số dự án dự kiến khởi công từ tháng 6/2026 và hoàn thành trong tháng 12/2026.

Điểm sạt lở trên quốc lộ 28 xảy ra vào 19/11/2025.

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh tiến độ nhiều công trình còn chậm, đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục phân bổ nguồn vốn. Ông yêu cầu Sở Xây dựng rà soát từng công trình, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong quá trình triển khai.

Đối với các công trình sửa chữa đột xuất, ông Nguyễn Hồng Hải phê bình Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lâm Đồng và Ban Quản lý bảo trì đường bộ Đắk Nông do chậm hoàn thiện hồ sơ, yêu cầu đưa nội dung này vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong quý II/2026.

Đặc biệt, với các tuyến đèo trọng điểm như Prenn, Mimosa và Sacom, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra toàn bộ các điểm có nguy cơ sạt trượt, nhất là khu vực taluy âm, hoàn thành trong tháng 5/2026 để kịp thời có giải pháp xử lý trước mùa mưa.