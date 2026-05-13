Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh tra ra 'tối hậu thư' cho 19 cơ quan ở Lâm Đồng chậm cung cấp hồ sơ xác minh tài sản

Thái Lâm

TPO - Dù đã hết hạn theo yêu cầu từ cuối tháng 4, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn chưa nhận đủ thông tin tài sản từ 28 chi nhánh đăng ký đất đai, buộc phải ra văn bản hối thúc tiến độ và ấn định hạn chót.

Ngày 13/5, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành Văn bản số 1290 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đôn đốc việc cung cấp thông tin tài sản của các cá nhân thuộc diện xác minh tài sản, thu nhập.​

img-5301.jpg
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết vẫn chưa nhận đủ thông tin tài sản từ 28 chi nhánh đăng ký đất đai để thanh tra.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trước đó, ngày 10/4, đơn vị đã có Văn bản số 938 đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cung cấp thông tin tài sản của các cá nhân được xác minh tại 28 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực trên địa bàn tỉnh, thời hạn hoàn thành trước ngày 27/4.

Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn nhưng Thanh tra tỉnh mới nhận được thông tin từ 9/28 chi nhánh, gồm: Hàm Thuận, Đắk R’lấp, Đắk Song, Đơn Dương, Đắk Mil, Di Linh, Bảo Lộc, La Gi và Hàm Thuận Nam.

Trước tình trạng trên, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện, cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 18/5.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, nếu quá thời hạn trên vẫn chưa thực hiện, đơn vị sẽ báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

Thái Lâm
#Thanh tra Lâm Đồng #xác minh tài sản #chậm cung cấp hồ sơ #tối hậu thư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe