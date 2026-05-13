Phường đầu tiên ở TPHCM cho đăng ký sử dụng tạm vỉa hè, lòng đường qua app

TPO - Từ ngày 15/5, người dân tại phường An Đông (TPHCM) có thể đăng ký, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường thông qua ứng dụng số, không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng.

Ngày 13/5, UBND phường An Đông (TPHCM) cho biết địa phương chuẩn bị đưa vào vận hành phần mềm cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường.

Đây là địa phương đầu tiên tại TPHCM triển khai mô hình số hóa toàn bộ quy trình quản lý sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, hướng đến giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân và nâng hiệu quả quản lý trật tự đô thị.

Theo kế hoạch, hệ thống sẽ chính thức hoạt động từ ngày 15/5 tới đây. Người dân có nhu cầu chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập đường dẫn của phần mềm để kê khai thông tin, đăng ký mục đích sử dụng.

Khu vực lòng đường, vỉa hè phía trước các cửa hàng và trung tâm thương mại trên đường Yết Kiêu (phường An Đông, TPHCM). (Ảnh tư liệu: PV)

Ứng dụng cho phép xác thực tài khoản bằng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu. Sau khi nhận email xác nhận, người dùng tải hồ sơ, giấy tờ liên quan trực tiếp lên hệ thống. Kết quả xử lý cùng mã QR phục vụ thanh toán không tiền mặt sẽ được gửi qua email.

Một điểm đáng chú ý của phần mềm là khả năng tự động phân luồng hồ sơ theo đúng thẩm quyền giải quyết. Những hồ sơ thuộc cấp phường sẽ được tiếp nhận, xử lý và thu phí trực tuyến ngay trên hệ thống. Với hồ sơ thuộc thẩm quyền sở, ban ngành, phần mềm sẽ tự động tạo văn bản chuyển tiếp, rút ngắn thời gian xử lý so với trước.

Ngoài ra, người dân có thể dùng căn cước công dân gắn chip hoặc giấy phép lái xe ô tô để tự gửi xe tại các vị trí lòng đường được cấp phép mà không cần nhân viên trông giữ.

Theo quy định hiện hành, việc sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường chỉ được xem xét cấp phép đối với 6 nhóm nhu cầu gồm: Phục vụ hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao; phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức đám cưới, đám tang và trông giữ xe trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, việc kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, lòng đường hiện không thuộc diện được cấp phép sử dụng tạm thời.