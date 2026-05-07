TPHCM không đánh đổi sinh kế của người dân khi dẹp loạn vỉa hè

TPO - Công an TPHCM khẳng định việc xử lý lấn chiếm lòng lề đường sẽ được thực hiện theo hướng “thượng tôn pháp luật nhưng nhân văn”, ưu tiên tuyên truyền, hỗ trợ chuyển đổi mô hình kinh doanh và đảm bảo sinh kế cho người dân, thay vì làm theo kiểu chiến dịch ngắn hạn.

Thông tin tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 7/5, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng Phòng PC06 Công an TPHCM cho biết, công tác lập lại trật tự đô thị đang được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn theo tinh thần kiên trì, thường xuyên và có lộ trình phù hợp với thực tế đời sống người dân.

Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, việc tăng cường quản lý trật tự đô thị được triển khai trên cơ sở Chỉ thị 09 của Thành ủy TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý trật tự đô thị, cùng Kế hoạch 53 của UBND TPHCM về triển khai các giải pháp tăng cường quản lý trật tự đô thị và xây dựng xã, phường văn minh đô thị.

Trung tá Hồ Đức Thiện thông tin tại cuộc họp báo

Trên cơ sở đó, Công an TPHCM đã ban hành Kế hoạch 76, mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự công cộng, trật tự đô thị. Đồng thời, Công an thành phố cũng triển khai thí điểm 5 địa bàn cấp xã để xây dựng mô hình kiểu mẫu trong công tác quản lý trật tự đô thị.

“Ngay sau khi thành phố ban hành các kế hoạch, Công an TPHCM đã chỉ đạo công an cấp xã khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp thực tế từng địa bàn”, Trung tá Hồ Đức Thiện nói.

Theo đại diện Công an TPHCM, từ ngày 16/1/2026 đến nay, lực lượng chức năng toàn thành phố đã phối hợp tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan trật tự đô thị. Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hàng chục nghìn trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng.

Song song với xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền cũng được chú trọng. Công an thành phố đã tổ chức hơn 35.000 lượt tuyên truyền, vận động hơn 35.000 hộ dân ký cam kết không buôn bán, đậu xe trái phép trên lòng đường, vỉa hè.

Theo Trung tá Hồ Đức Thiện, sau gần 5 tháng triển khai cao điểm, khoảng 70% tuyến đường và khu vực công cộng từng là điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè đã có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, khu vực quanh bệnh viện và trường học ghi nhận hiệu quả rõ nét hơn.

“Các khu vực bệnh viện, trường học vốn tập trung đông hàng rong, xe đẩy và tình trạng đậu xe trái phép. Đến nay, khoảng 79,5% khu vực bệnh viện và 75% khu vực trường học đã có chuyển biến bước đầu”, ông Thiện thông tin.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè (ảnh: Hương Chi)

Đại diện Công an TPHCM nhấn mạnh thành phố xác định việc lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ lâu dài, không triển khai theo kiểu chiến dịch ngắn hạn hay chỉ tập trung vào dịp lễ, Tết.

“Chúng tôi sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, liên tục hàng ngày, tập trung vào các khung giờ cao điểm và buổi tối để tránh tình trạng tái lấn chiếm sau xử lý”, Trung tá Hồ Đức Thiện nói.

Liên quan băn khoăn về sinh kế của người dân buôn bán nhỏ lẻ, đại diện Công an TPHCM khẳng định lực lượng chức năng không chủ trương xử lý cứng nhắc hay “dẹp bằng mọi giá”.

Theo đó, đối với các hộ buôn bán nhỏ, lực lượng chức năng sẽ ưu tiên tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn sắp xếp hoạt động kinh doanh gọn gàng trước khi áp dụng các biện pháp xử phạt.

“Giải pháp xử lý lấn chiếm lòng lề đường là chủ trương đúng đắn, cần thiết để xây dựng đô thị văn minh. Tuy nhiên, chúng tôi xác định phải thực hiện theo hướng nhân văn, không đánh đổi sinh kế của người dân”, Trung tá Hồ Đức Thiện nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành và chính quyền địa phương nghiên cứu quy hoạch các khu chợ đêm, phố đi bộ, khu kinh doanh tập trung để hỗ trợ người dân chuyển đổi mô hình buôn bán phù hợp hơn.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cơ sở sẽ phối hợp các đoàn thể rà soát các hộ khó khăn để tham mưu chính quyền hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm hoặc tạo điều kiện ổn định sinh kế lâu dài.