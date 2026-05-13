Quản lý thị trường Lạng Sơn trả lại 80 kg ve sầu khô cho chủ hàng

TPO - Sau khi nhận được các hồ sơ chứng minh và xác nhận rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng chức năng thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã hoàn trả toàn bộ số xác ve sầu khô cho chủ hàng.

Chiều 13/5, ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, cho biết liên quan đến vụ việc đơn vị thu giữ 80 kg xác ve sầu khô, chủ hàng đã đến đơn vị làm việc xuất trình các hồ sơ, bảng kê thu mua cùng các giấy tờ có liên quan đến nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Sau khi thẩm định, đối chiếu các tài liệu, lực lượng chức năng xác định hồ sơ cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định nên đã hoàn tất thủ tục bàn giao, trả lại toàn bộ 80kg xác ve sầu khô cho chủ hàng.

Lực lượng thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn trao trả 80 kg xác ve sầu khô cho chủ hàng sau khi kiểm tra hồ sơ nguồn gốc xuất xứ.

"Khi chủ hàng cung cấp hồ sơ hợp lệ, chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của lô dược liệu, lực lượng chức năng sẽ hoàn tất thủ tục trả lại hàng. Ngược lại, nếu không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, cả chủ hàng và đơn vị vận chuyển đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định", Đội trưởng Đội QLTT số 1 nhấn mạnh về nguyên tắc xử lý

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 10/5, đơn vị nhận được thông tin từ lực lượng CSGT thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin về việc phát hiện xe khách Phong Hiền, chuyên tuyến Lạng Sơn – Sơn La đang vận chuyển lượng lớn xác ve sầu khô.

Có mặt tại hiện trường, cán bộ Đội Quản lý thị trường số 1 đã yêu cầu nhà xe xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, nhà xe không đáp ứng được yêu cầu về giấy tờ liên quan.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế khai nhận 9 bao với tổng khối lượng 80 kg xác ve sầu khô trên được thuê vận chuyển từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn, với giá cước 200.000 đồng/bao. Khi lực lượng chức năng yêu cầu liên hệ với chủ hàng để đến làm việc, chủ hàng không có mặt.

Do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ 9 bao xác ve sầu khô đã được đưa về Đội Quản lý thị trường số 1 để tạm giữ, niêm phong, chờ chủ hàng đến làm việc và xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 1, đối với hàng hóa được thu mua từ người dân hoặc người đi rừng, chủ hàng cần có bản kê thu mua, hợp đồng thu mua kèm tài liệu chứng minh nguồn gốc, như bản cam kết về địa điểm thu hái tại địa phương.

Theo quy định của pháp luật, xác ve sầu, còn được gọi trong Đông y là thuyền thoái, là một loại dược liệu, không thuộc danh mục hàng cấm. Tuy nhiên, khi lưu thông trên thị trường với số lượng lớn, đặc biệt là phục vụ mục đích xuất khẩu hoặc cung ứng cho các cơ sở Đông y, hàng hóa bắt buộc phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.