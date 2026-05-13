Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gia Lai tự tin tăng trưởng hai con số

Trương Định

TPO - Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, việc tăng trưởng hai con số được tỉnh xác định là yêu cầu quan trọng, tránh nguy cơ tụt hậu.

Ngày 13/5, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kết luận số 18 ngày 2/4/2026 tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết của Quốc hội, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.

tp-c_img-2611.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, sau sáp nhập, tỉnh mới có dư địa phát triển rất lớn. Việc tăng trưởng hai con số được tỉnh xem là yêu cầu quan trọng để tránh nguy cơ tụt hậu. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ giao Gia Lai năm 2026 ở mức tăng trưởng 8%, tuy nhiên, tỉnh vẫn đề ra cao hơn để tạo đà cho giai đoạn sau.

Theo ông Thanh, với những tiềm lực đang có thì tới năm 2030, Gia Lai tăng trưởng 10,5 - 11%. “Tỉnh tự tin nói như thế”, ông Thanh nhấn mạnh. Tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, phương án và chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ. Trong đó, giao chỉ tiêu đến 135 xã, phường. Trên cơ sở đó, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương xác định rõ thế mạnh từng lĩnh vực cụ thể.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai kiến nghị đoàn công tác nghiên cứu trình Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng xem xét, sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đến nay, 2 dự án thành phần 1 và 3 đã được khởi công, hiện đang đẩy nhanh tiến độ triển khai. Riêng dự án thành phần 2 đang hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu để khởi công trong quý II/2026.

Đồng thời, kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, sau khi dự án có sự điều chỉnh.

Đề nghị đoàn nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch 4 cảng cá gồm: Quy Nhơn, Đề Gi, Vĩnh Lợi và Tân Phụng. Bổ sung quy hoạch mở rộng Cảng cá Tam Quan với công suất thủy sản qua cảng từ 40.000 tấn/năm lên 130.000 tấn/năm; mở rộng quy mô khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Tam Quan từ 1.200 tàu lên 3.600 tàu.

Bên cạnh đó, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng cá thông minh kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan.

Ngoài ra, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, ban hành mới hoặc tham mưu sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng quy định đầy đủ, cụ thể và đồng bộ về cơ chế tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp, hướng dẫn hỗ trợ địa phương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp cận sử dụng vốn vay ODA cho 6 dự án theo thứ tự ưu tiên để kịp thời triển khai đầu tư xây dựng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn cho biết, đợt khảo sát lần này như một dịp để đánh giá sát, đúng thực tiễn, nhận diện được các vấn đề.

tp-c_img-2597.jpg
Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Ảnh: Trương Định.

Ông Toàn đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Toàn, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Gia Lai có cơ sở để thực hiện, song cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi địa phương phải tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng, nhất là công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Liên quan các nội dung kiến nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện để đoàn công tác tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trương Định
#nguy cơ tụt hậu #tăng trưởng 2 con số #Gia Lai #dư địa phát triển lớn #Cảng cá Tam Quan #xây dựng cảng cá thông minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe