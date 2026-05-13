Gia Lai tự tin tăng trưởng hai con số

TPO - Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, việc tăng trưởng hai con số được tỉnh xác định là yêu cầu quan trọng, tránh nguy cơ tụt hậu.

Ngày 13/5, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kết luận số 18 ngày 2/4/2026 tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết của Quốc hội, gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết, sau sáp nhập, tỉnh mới có dư địa phát triển rất lớn. Việc tăng trưởng hai con số được tỉnh xem là yêu cầu quan trọng để tránh nguy cơ tụt hậu. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ giao Gia Lai năm 2026 ở mức tăng trưởng 8%, tuy nhiên, tỉnh vẫn đề ra cao hơn để tạo đà cho giai đoạn sau.

Theo ông Thanh, với những tiềm lực đang có thì tới năm 2030, Gia Lai tăng trưởng 10,5 - 11%. “Tỉnh tự tin nói như thế”, ông Thanh nhấn mạnh. Tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch, phương án và chỉ tiêu cho cả nhiệm kỳ. Trong đó, giao chỉ tiêu đến 135 xã, phường. Trên cơ sở đó, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương xác định rõ thế mạnh từng lĩnh vực cụ thể.

Tại buổi làm việc, tỉnh Gia Lai kiến nghị đoàn công tác nghiên cứu trình Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng xem xét, sớm bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 cho dự án thành phần 2, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đến nay, 2 dự án thành phần 1 và 3 đã được khởi công, hiện đang đẩy nhanh tiến độ triển khai. Riêng dự án thành phần 2 đang hoàn thiện thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu để khởi công trong quý II/2026.

Đồng thời, kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh, sau khi dự án có sự điều chỉnh.

Đề nghị đoàn nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch 4 cảng cá gồm: Quy Nhơn, Đề Gi, Vĩnh Lợi và Tân Phụng. Bổ sung quy hoạch mở rộng Cảng cá Tam Quan với công suất thủy sản qua cảng từ 40.000 tấn/năm lên 130.000 tấn/năm; mở rộng quy mô khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Tam Quan từ 1.200 tàu lên 3.600 tàu.

Bên cạnh đó, nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng cá thông minh kết hợp khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan.

Ngoài ra, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, ban hành mới hoặc tham mưu sửa đổi, bổ sung các Luật, Nghị định và văn bản hướng dẫn thi hành theo hướng quy định đầy đủ, cụ thể và đồng bộ về cơ chế tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; xem xét, chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp, hướng dẫn hỗ trợ địa phương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiếp cận sử dụng vốn vay ODA cho 6 dự án theo thứ tự ưu tiên để kịp thời triển khai đầu tư xây dựng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn cho biết, đợt khảo sát lần này như một dịp để đánh giá sát, đúng thực tiễn, nhận diện được các vấn đề.

Ông Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Ảnh: Trương Định.

Ông Toàn đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Toàn, mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Gia Lai có cơ sở để thực hiện, song cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi địa phương phải tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng, nhất là công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Liên quan các nội dung kiến nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện để đoàn công tác tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.