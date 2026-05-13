Xã hội

Chủ tịch Nghệ An ấn định tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm

Thu Hiền

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư bám sát tiến độ, hoàn thành đúng thời hạn nhiều dự án giao thông, chỉnh trang đô thị trọng điểm tại các phường trung tâm.

Ngày 13/5, UBND tỉnh Nghệ An họp nghe và cho ý kiến về phương án điều chỉnh, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường trọng điểm trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú và Vinh Lộc.

Đây được xem là cuộc làm việc mang tính quyết định sau đợt kiểm tra thực địa của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tại các tuyến đường ngày 10/4 nhằm tháo gỡ vướng mắc, chốt phương án đầu tư và xác lập tiến độ cụ thể cho từng dự án.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: PT)

Đối với dự án đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24m), dài 879m, rộng 24m, tổng vốn hơn 217 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất giữ nguyên quy mô đầu tư. Hai phường Vinh Phú và Vinh Lộc được yêu cầu hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/7; công trình phải hoàn thành trước ngày 30/11.

Với dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Gia Thiều (đoạn từ Võ Nguyên Hiến đến Tôn Thất Tùng), tỉnh quyết định điều chỉnh giảm quy mô đầu tư, cải tạo theo hiện trạng thay vì mở rộng 24m như phương án ban đầu. Tuyến đường dài khoảng 900m sẽ có mặt đường rộng 9m, vỉa hè mỗi bên khoảng 1m. Phường Trường Vinh được giao làm chủ đầu tư và phải hoàn thành công trình trước ngày 30/8.

Đường Hải Thượng Lãn Ông xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Trường Tộ (đoạn từ Trường Chinh đến đường 72m), dài khoảng 2,15km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 67 tỷ đồng, được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15/7 để tổ chức đấu thầu và hoàn thành trước ngày 31/12.

Trong khi đó, tuyến đường 32m nối khu B và khu C chung cư Quang Trung dài 234m được giao phường Thành Vinh làm chủ đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 30/8.

Riêng dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi với tổng chiều dài hơn 5,5km, tổng vốn dự kiến khoảng 650 tỷ đồng, được xác định là dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh phải hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư trước ngày 30/12 để đầu năm 2027 triển khai thi công.

Đường Nguyễn Gia Thiều là một trong những tuyến đường xấu nhất ở thành phố Vinh (cũ).

Ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành; địa phương nào phụ trách tuyến nào phải trực tiếp triển khai, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung chỉnh trang các tuyến đường trung tâm, xử lý tình trạng hạ tầng xuống cấp, vỉa hè nhếch nhác và ngập úng đô thị kéo dài. Đồng thời nhấn mạnh, cán bộ không đáp ứng yêu cầu, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý.

“Bí thư, Chủ tịch UBND các phường phải trực tiếp sâu sát, lăn lộn, bám tiến độ, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn, không để chậm trễ”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

