Xã hội

Tòa án Nhân dân Tối cao công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngọc Văn

TPO - Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo TAND tại TP. Huế. Ông Đặng Quốc Lộc - Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, được bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TP. Huế nhiệm kỳ 5 năm.

Ngày 13/5, tại TP. Huế, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ và trao quyết định bổ nhiệm Chánh án TAND TP. Huế.

Tham dự buổi lễ có Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Huế Nguyễn Quang Tuấn, cùng đại diện lãnh đạo nhiều sở, ngành liên quan.

Ông Đặng Quốc Lộc (bìa trái) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TP. Huế.

Theo quyết định của Chánh án TAND Tối cao, ông Đặng Quốc Lộc - Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh án TAND TP. Huế. Trong khi đó, ông Vũ Văn Minh - Chánh án TAND TP. Huế, được điều động giữ chức Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị. Các quyết định có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/5/2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Tiến đề nghị tân Chánh án TAND TP. Huế tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, giữ vững đoàn kết nội bộ và cùng tập thể đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo TAND Tối cao cũng yêu cầu TAND TP. Huế chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng xét xử và hiệu quả giải quyết các loại án, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Đặng Quốc Lộc cảm ơn sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND Tối cao và lãnh đạo TP. Huế. Tân Chánh án TAND TP. Huế cho biết sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả của đơn vị, cùng tập thể cán bộ, công chức đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Quốc Lộc khẳng định sẽ tập trung nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ việc đúng quy định pháp luật, hạn chế oan sai, không để bỏ lọt tội phạm; đồng thời xây dựng TAND TP. Huế ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và kỳ vọng của người dân.

