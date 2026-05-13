[Clip] Phẫn nộ nhóm đối tượng phóng hỏa nhà dân giữa đêm khuya

Văn Quân

TPO - Mạng xã hội lan truyền một video clip được trích xuất từ camera an ninh của người dân ở phường Trị An, TP. Đồng Nai về một nhóm người dùng vật liệu cháy ném vào nhà người khác giữa đêm khuya gây phẫn nộ cộng đồng.

Clip: Nhóm người ném vật liệu cháy vào nhà người dân lúc đêm khuya.

Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh một nhóm người liên tục dùng vật liệu cháy ném từ ngoài đường vào một căn nhà khiến dư luận xã hội hết sức phẫn nộ.

Theo xác minh của phóng viên, việc phóng hỏa nói trên xảy ra vào khoảng 22h54 ngày 13/4/2026 nhắm vào một căn nhà mặt tiền trên đường Nguyễn Trung Trực (phường Trị An, TP. Đồng Nai) khiến một chiếc xe máy bị cháy.

Trao đổi với phóng viên, chủ nhà cho biết vụ phóng hỏa xảy ra khi gia đình có 6 người trong nhà, gồm mẹ già, hai vợ chồng cùng 3 con.

"Vụ phóng hỏa khiến gia đình tôi hoảng sợ tột độ. Ngoài chiếc xe máy bị cháy, cửa căn nhà cũng bị vỡ kính. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình tôi đã trình báo công an', đại diện chủ nhà cho hay.

Lãnh đạo Công an phường Trị An cho biết đã nắm bắt thông tin và đang trong quá trình xác minh nhằm điều tra, làm rõ vụ việc.

#đồng nai #ném vật cháy #bạo lực #điều tra

