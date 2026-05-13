Hoàn thiện bộ máy sau sắp xếp, quan tâm hơn tới chính sách cho cán bộ cơ sở

TPO - Đại biểu kiến nghị quan tâm hơn tới cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể, nhất là cán bộ ở cơ sở, cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Chuyển từ giám sát “sự vụ” sang giám sát theo “vấn đề”

Sáng 13/5, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, thảo luận tại Đại hội.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã nhận được 106 tham luận. Các tham luận được chuẩn bị công phu, có chất lượng cao, nhiều nội dung được tổng kết từ thực tiễn, đưa ra kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong tình hình mới.

Nhiều đại biểu đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ qua khi đã quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, ngày càng làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố tinh thần đoàn kết cho thế hệ trẻ.

Các đại biểu cũng kiến nghị huy động đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, người có kinh nghiệm quản lý tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội; củng cố vai trò của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn trong hệ thống Mặt trận.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Theo đó, các ý kiến đề xuất đổi mới tư duy và phương pháp giám sát, chuyển từ giám sát mang tính “sự vụ” sang giám sát theo “vấn đề”; tăng cường theo dõi đến cùng việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Đại hội cũng đề nghị xây dựng, phát huy hiệu quả “Tổ công nghệ số cộng đồng”, mạng lưới tình nguyện viên số tại cơ sở; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị và đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp.

Một số ý kiến đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 93/2021/NĐ-CP nhằm phù hợp hơn với thực tiễn công tác tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn cứu trợ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

Quan tâm hơn tới chính sách cho cán bộ Mặt trận

Đại hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất tổ chức thêm các lớp dạy tiếng Việt, hoạt động văn hóa cộng đồng, “Ngày hội Đại đoàn kết” tại những nơi đủ điều kiện; đồng thời kịp thời khen thưởng, tôn vinh các cá nhân, hội đoàn có nhiều đóng góp cho quê hương.

Về đối ngoại nhân dân, các đại biểu đề nghị hoàn thiện cơ chế điều phối thống nhất trong hệ thống Mặt trận; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và nhân rộng các mô hình hiệu quả tại khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy MTTQ Việt Nam sau sắp xếp, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Đại biểu cũng kiến nghị quan tâm hơn tới cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể, nhất là cán bộ ở cơ sở, cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố.

Đoàn Chủ tịch Đại hội khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, giao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội và triển khai trong nhiệm kỳ tới.