Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội sẽ có 5 tổ hợp y tế đa năng, chất lượng cao tại các cửa ngõ Thủ đô

Thanh Hiếu

TPO - Theo định hướng, thành phố sẽ hình thành 5 tổ hợp y tế đa năng chất lượng cao tại các cửa ngõ Thủ đô nhằm giãn nén hạ tầng cho nội đô và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh vùng Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch xác định phương hướng xây dựng, phát triển trên tất cả các lĩnh vực với lộ trình và giải pháp cụ thể.

Đối với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, theo định hướng, thành phố sẽ hình thành 5 tổ hợp y tế đa năng chất lượng cao tại các cửa ngõ Thủ đô nhằm giãn nén hạ tầng cho nội đô lịch sử và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh vùng Thủ đô, cụ thể:

Tổ hợp phía Bắc (Sóc Sơn) với quy mô khoảng 50-80 ha, trong đó trọng tâm là y tế cấp cứu, phục hồi chức năng và dịch vụ y tế gắn với cảng hàng không quốc tế.

unnamed-17686182221231265434349.png
Phối cảnh Khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dự kiến triển khai tại khu vực Hoàng Mai

Tổ hợp phía Tây (Hòa Lạc) với quy mô khoảng 100 - 150 ha, định hướng là trung tâm y tế kỹ thuật cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y sinh, kết nối chặt chẽ với khu đô thị Đại học quốc gia và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tổ hợp phía Tây Nam (Xuân Mai - Chương Mỹ) với quy mô khoảng 150 - 200 ha, định hướng tập trung vào điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và y học cổ truyền.

Tổ hợp phía Nam (Phú Xuyên) với quy mô khoảng 100 - 160 ha, gắn kết với cực tăng trưởng phía Nam và sân bay thứ hai, đóng vai trò đầu mối y tế vùng phía Nam thành phố.

Tổ hợp phía Đông (Gia Lâm) với quy mô khoảng 50 ha, định hướng phát triển dịch vụ y tế chuyên sâu chất lượng cao đón đầu hành lang kinh tế phía Đông.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng định hướng phát triển các mô hình phức hợp y tế và dịch vụ y tế đặc thù. Trong đó, bao gồm khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dự kiến triển khai tại Hoàng Mai với quy mô khoảng 13,6 ha. Khu phức hợp này được kết hợp giữa khám chữa bệnh kỹ thuật cao, đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với các trung tâm y tế tại nội đô sẽ thực hiện chuyển đổi thành các trung tâm y tế kỹ thuật cao, cơ sở nghiên cứu và điều hành y tế từ xa để phục vụ cư dân tại chỗ.

Thanh Hiếu
#Tổ hợp y tế đa năng #Hà Nội #cửa ngõ thủ đô #Y tế chất lượng cao

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe