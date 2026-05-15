Hà Nội sẽ có 5 tổ hợp y tế đa năng, chất lượng cao tại các cửa ngõ Thủ đô

TPO - Theo định hướng, thành phố sẽ hình thành 5 tổ hợp y tế đa năng chất lượng cao tại các cửa ngõ Thủ đô nhằm giãn nén hạ tầng cho nội đô và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh vùng Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch xác định phương hướng xây dựng, phát triển trên tất cả các lĩnh vực với lộ trình và giải pháp cụ thể.

Đối với lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân, theo định hướng, thành phố sẽ hình thành 5 tổ hợp y tế đa năng chất lượng cao tại các cửa ngõ Thủ đô nhằm giãn nén hạ tầng cho nội đô lịch sử và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh vùng Thủ đô, cụ thể:

Tổ hợp phía Bắc (Sóc Sơn) với quy mô khoảng 50-80 ha, trong đó trọng tâm là y tế cấp cứu, phục hồi chức năng và dịch vụ y tế gắn với cảng hàng không quốc tế.

Phối cảnh Khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dự kiến triển khai tại khu vực Hoàng Mai

Tổ hợp phía Tây (Hòa Lạc) với quy mô khoảng 100 - 150 ha, định hướng là trung tâm y tế kỹ thuật cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y sinh, kết nối chặt chẽ với khu đô thị Đại học quốc gia và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Tổ hợp phía Tây Nam (Xuân Mai - Chương Mỹ) với quy mô khoảng 150 - 200 ha, định hướng tập trung vào điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và y học cổ truyền.

Tổ hợp phía Nam (Phú Xuyên) với quy mô khoảng 100 - 160 ha, gắn kết với cực tăng trưởng phía Nam và sân bay thứ hai, đóng vai trò đầu mối y tế vùng phía Nam thành phố.

Tổ hợp phía Đông (Gia Lâm) với quy mô khoảng 50 ha, định hướng phát triển dịch vụ y tế chuyên sâu chất lượng cao đón đầu hành lang kinh tế phía Đông.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng định hướng phát triển các mô hình phức hợp y tế và dịch vụ y tế đặc thù. Trong đó, bao gồm khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dự kiến triển khai tại Hoàng Mai với quy mô khoảng 13,6 ha. Khu phức hợp này được kết hợp giữa khám chữa bệnh kỹ thuật cao, đào tạo, nghiên cứu và dịch vụ dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với các trung tâm y tế tại nội đô sẽ thực hiện chuyển đổi thành các trung tâm y tế kỹ thuật cao, cơ sở nghiên cứu và điều hành y tế từ xa để phục vụ cư dân tại chỗ.