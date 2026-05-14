Muôn kiểu bán hàng 'du kích' thời dẹp vỉa hè Hà Nội

Phùng Linh - Đức Nguyễn

TPO - Trước áp lực từ những đợt ra quân lập lại trật tự đô thị tại Thủ đô, nhịp mưu sinh của dân vỉa hè đang chuyển sang trạng thái 'du kích', nơi người bán linh hoạt tận dụng mọi không gian từ hàng rào đất dự án đến cốp xe cá nhân để duy trì hoạt động kinh doanh.

Chiến dịch lập lại trật tự đô thị tại Hà Nội đang phát huy hiệu quả khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm mạnh, trả lại đúng công năng và không gian an toàn cho người đi bộ.
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh đã không còn phổ biến như trước
Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, để tiếp tục bám trụ mặt đường, nhiều tiểu thương đã chọn nhiều cách kinh doanh mới nhằm né tránh lực lượng tuần tra.
Ghi nhận trên phố Nguyễn Quốc Trị (đoạn qua tòa tháp Keangnam), khi vỉa hè bên ngoài bị siết chặt, nhiều tiểu thương đã tìm cách 'lách luật' bằng việc lùi sâu vào phía sau lớp hàng rào tôn của khu đất A4/NO1, tự phát lập các điểm bán hàng lộ thiên vào mỗi buổi sáng.
Những dãy hàng rào tôn quây dự án bỗng chốc bị biến thành 'mặt tiền' bất đắc dĩ. Những tờ thực đơn tự chế và mã QR thanh toán được dán chắp vá ngay bên ngoài để "vẫy" khách, tạo nên một phương thức giao thương vừa nhếch nhác, vừa thích ứng nhanh nhạy với hoàn cảnh.
Nhằm giữ chân khách ngồi lại, một số tiểu thương đã trực tiếp cắt xẻ, khoét rộng hàng rào tôn thành những lối ra vào để bày biện hàng hoá, ăn uống, giao dịch.
Không chỉ vậy, tại nhiều tuyến phố, một số tiểu thương đã 'nâng cấp' phương thức bám trụ bằng cách biến xe ô tô cá nhân thành những quầy hàng di động.
Cách làm này không chỉ giải quyết gọn gàng bài toán bày biện đồ ăn, mà còn mang lại sự cơ động tuyệt đối, giúp họ có thể lập tức nổ máy, hòa vào dòng người để rút lui an toàn ngay khi phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng.
Từ việc kê thêm bàn nhỏ, vài chiếc ghế nhựa đến việc sắp xếp lại đồ đạc sao cho gọn nhất có thể. Việc “co kéo” từng khoảng trống trở thành giải pháp phổ biến, dù chỉ mang tính tạm thời.
Bên cạnh đó, thay vì bám trụ cố định như trước, nhiều tiểu thương đã chuyển hẳn sang hình thức bán hàng bằng xe đẩy lưu động. Giải pháp này mang lại sự cơ động tối đa.

Sau hơn 5 tháng siết chặt quản lý trật tự đô thị, các đơn vị thuộc công an thành phố đã xử phạt khoảng 2.200 trường hợp vi phạm hành chính, thu hơn 1,15 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 1.100 trường hợp bị xử phạt nguội với tổng số tiền trên 557 triệu đồng.

#trật tự đô thị #tiểu thương #kinh doanh #Hà Nội #lấn chiếm #giao thương #dẹp vỉa hè #bán hàng rong #buôn bán vỉa hè Hà Nội

