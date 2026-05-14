Video hiếm hoi về loài Hoẵng, Vượn đen má trắng

TPO - Bẫy ảnh tại Vườn quốc gia Xuân Liên, Thanh Hoá vừa ghi nhận hoạt động của loài Hoẵng và Vượn đen má trắng, những loài động vật cực kỳ hiếm gặp ngoài tự nhiên.

Trong tháng 4, các chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) phối hợp với Vườn quốc gia Xuân Liên tổ chức giám sát loài Vượn đen má trắng và các loài Mang (trong đó có Hoẵng, còn gọi là Mang thường) thông qua phương pháp bẫy ảnh, điều tra theo điểm nghe và tuyến.

Qua đó, cập nhật được dữ liệu quan trọng về hiện trạng quần thể cũng như biến động sinh cảnh của các loài mục tiêu ở khu vực bảo tồn quan trọng này.

Kết quả, các chuyên gia đã ghi nhận được những đoạn video về loài Vượn đen má trắng, Voọc xám, Cu li nhỏ, Sóc bay lớn và Hoẵng, cũng như thông tin về vị trí, vùng hoạt động, tập tính hoạt động của chúng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc của CCD, những dữ liệu này là cơ sở khoa học để đánh giá chính xác hiện trạng quần thể, từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn hiệu quả cho vườn quốc gia quan trọng này.

Video về loài Hoẵng (Mang thường) tại Vườn quốc gia Xuân Liên.

Vườn quốc gia Xuân Liên được xem là một trong những “kho báu” đa dạng sinh học của khu vực Bắc Trung Bộ.

Với hệ sinh thái rừng nguyên sinh liên dải, là môi trường sống của hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm và nguy cấp toàn cầu như Vượn đen má trắng, Voọc xám, Culi nhỏ, Hoẵng, Rùa hộp trán vàng miền Bắc và nhiều loài chim đặc hữu.

Đặc biệt, đây là nơi hiếm hoi trên thế giới ghi nhận sự tồn tại của loài Mang Pù Hoạt - loài Mang từng được coi tuyệt chủng từ năm 1929 trước khi được phát hiện lại tại Việt Nam vào năm 2014.

Sự đa dạng về địa hình, khí hậu và thảm thực vật đã tạo nên hệ sinh thái phong phú, góp phần quan trọng trong bảo tồn nguồn gen quý hiếm, duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ nguồn nước cho khu vực miền Tây Thanh Hóa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trước những áp lực từ mất sinh cảnh và săn bắt trái phép, việc tăng cường công tác bảo tồn tại đây đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ông Hà chia sẻ thêm, trong quá trình hoạt động của mình, CCD đã và đang hỗ trợ các vườn quốc gia, khu bảo tồn trên cả nước trong điều tra, giám sát các loài hoang dã, nguy cấp, lập kế hoạch thúc đẩy phục hồi sinh cảnh và tái hoang dã các loài đã bị suy giảm.

Đây là một phần trong chiến lược bảo tồn bền vững của CCD, bao gồm bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái, tái hoang dã thông qua các hoạt động nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn hiệu quả cho lực lượng bảo vệ rừng, đồng thời hỗ trợ cải thiện sinh kế cho cộng đồng vùng đệm, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ thiên nhiên.

Video về loài Vượn đen má trắng tại Vườn quốc gia Xuân Liên.

Vượn đen má trắng là một trong những loài linh trưởng quý hiếm và nguy cấp bậc nhất tại Việt Nam, từng phân bố ở các cánh rừng từ Sơn La đến Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, loài này đang đứng trước nguy cơ suy giảm nghiêm trọng do săn bắt làm thực phẩm, dược liệu, nuôi làm cảnh cùng tình trạng sinh cảnh bị chia cắt, thu hẹp bởi chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và khai thác lâm sản. Các nghiên cứu cho thấy quần thể vượn đen má trắng đã suy giảm hơn 80% trong khoảng 45 năm qua.

Tại Việt Nam, loài này hiện chỉ còn xuất hiện ở một số khu vực thuộc Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, phần lớn gần biên giới Việt Nam – Lào. Nhiều nơi từng ghi nhận loài này như Hang Kia – Pà Cò, Ngọc Sơn – Ngổ Luông hay Cúc Phương, Pù Luông, Bến En được cho là bị tuyệt chủng.

Các quần thể quan trọng của loài vượn này hiện còn ở Xuân Liên, Pù Hoạt, Pù Huống, Pù Mát, Vũ Quang, trong đó Vườn quốc gia Xuân Liên được xem là một trong những vùng bảo tồn quan trọng nhất với hàng trăm cá thể đã được ghi nhận, cho thấy ý nghĩa đặc biệt quan trọng của việc bảo vệ sinh cảnh và tăng cường công tác bảo tồn loài linh trưởng quý hiếm này.

Loài Hoẵng cũng đang bị suy giảm nhanh ngoài tự nhiên khi xếp vào nhóm VU trong Sách đỏ Việt Nam 2024 và nhóm Thiếu thông tin (DD) trong sách đỏ thế giới. Loài Voọc xám cũng là một loài Nguy cấp chỉ còn lại ở một số nơi, trong đó có Xuân Liên.