Đàn bò quý hiếm bất ngờ lộ diện trong Vườn quốc gia Yok Đôn

Huỳnh Thủy

TPO - Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện một đàn bò rừng quý hiếm thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong lâm phần quản lý.

Sáng 14/5, lãnh đạo Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, đơn vị vừa phát hiện một đàn bò rừng quý hiếm thông qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong lâm phần quản lý. Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm 1B – nhóm cực kỳ quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Đàn bò rừng được phát hiện vào tháng 4/2026 tại khu vực lâm phần do đơn vị quản lý. Hình ảnh từ bẫy ảnh ghi nhận ít nhất 4 cá thể xuất hiện cùng lúc, song số lượng thực tế được dự đoán có thể nhiều hơn.

Hình ảnh đàn bò rừng được phát hiện tại Vườn quốc gia Yok Đôn thông qua bẫy ảnh.

Sau khi phát hiện đàn bò rừng, Vườn quốc gia Yok Đôn đã tăng cường tuần tra tại khu vực xuất hiện dấu vết của đàn thú nhằm đảm bảo an toàn cho quần thể động vật hoang dã. Lực lượng chức năng đồng thời rà soát, tháo gỡ các loại bẫy săn bắt còn sót lại trong rừng để ngăn nguy cơ xâm hại động vật quý hiếm.

Vườn quốc gia Yok Đôn rộng khoảng 115.000ha, được xem là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên có tính đa dạng sinh học cao của Tây Nguyên. Nơi đây hiện là môi trường sống của nhiều loài động vật quý hiếm như voi, bò tót, nai cùng nhiều loài chim, thú hoang dã khác.

#Bò rừng #Yok Đôn #động vật quý hiếm #bảo vệ thiên nhiên #bẫy ảnh

