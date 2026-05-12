Đang làm ruộng, người dân bất ngờ phát hiện rùa núi vàng quý hiếm

TPO - Phát hiện một cá thể rùa núi vàng quý hiếm khi đang làm ruộng, người dân xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La đã chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng chăm sóc và tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 12/5, Hạt Kiểm lâm khu vực XV - Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa, tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa tổ chức tái thả một cá thể Rùa núi vàng về môi trường tự nhiên.

Người dân giao nộp rùa quý cho lực lượng Kiểm lâm.

Trước đó, người dân xã Mường Cơi phát hiện cá thể rùa vàng khi đang làm ruộng. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, hai người dân đã chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng để chăm sóc và xử lý theo quy định.

Theo lực lượng kiểm lâm, rùa núi vàng có tên khoa học Indotestudo elongata, là loài rùa cạn quý hiếm thường sinh sống tại các khu vực rừng núi Đông Nam Á. Loài này thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo quy định của Chính phủ.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Kiểm lâm đã tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, chăm sóc, bổ sung nguồn thức ăn phù hợp và theo dõi khả năng thích nghi của cá thể rùa nhằm bảo đảm đủ điều kiện tái thả về tự nhiên.

Lực lượng Kiểm lâm tái thả rùa quý về tự nhiên.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực XV - Ban Quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa cho biết, qua thời gian chăm sóc, cá thể rùa phục hồi tốt, có phản xạ nhanh và khả năng sinh tồn ổn định.

Đơn vị đã lựa chọn khu vực rừng có điều kiện sinh cảnh phù hợp, nguồn nước tự nhiên và ít chịu tác động của con người để tiến hành tái thả, giúp cá thể động vật tiếp tục sinh trưởng trong môi trường tự nhiên.