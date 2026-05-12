Giếng nước tự phun cực mạnh ở Gia Lai: Khuyến cáo không khoan quá sâu

TPO - Tình trạng phun khí và nước mạnh từ miệng giếng khoan trong khu vực rẫy của một gia đình ở xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai hiện đã chấm dứt.

Ngày 12/5, ông Lê Danh Lăng (trú xã Chư Prông, Gia Lai) xác nhận, giếng khoan trong khu vực rẫy của gia đình không còn xảy ra hiện tượng phun khí và nước như trước.

Theo đó, ngày 11/5, khi cùng đoàn kiểm tra của UBND xã Chư Prông đến thực địa phát hiện, miệng giếng hiện đã khô ráo, không còn áp lực đẩy nước lên bề mặt.

Giếng nước của ông Lăng không còn tình trạng phun khí kèm hơi nước mạnh nữa.

“Khi giếng nước mới phun khoảng nửa tháng cả ngày lẫn đêm, dẫn tới việc sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng lớn. Mấy ngày gần đây tôi ra kiểm tra thấy áp lực nước giảm dần trước khi tắt lịm", ông Lăng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư Prông cho biết, vừa qua, địa phương cùng cán bộ chuyên môn đã trực tiếp kiểm tra và ghi nhận hiện tượng phun khí, nước đã dừng hoàn toàn.

Theo ông Toàn, dù hiện tượng đã chấm dứt, địa phương vẫn khuyến cáo người dân không khoan giếng sâu quá 130m nhằm hạn chế rủi ro.

Trước đó giếng khoan của ông Lăng phun khí kèm hơi nước rất mạnh.

Ông Toàn thông tin, địa phương sẽ gửi báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai và đề nghị các chuyên gia thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ khảo sát, đánh giá để có phương án quản lý phù hợp. Địa phương cũng đề xuất cơ quan chuyên môn khảo sát địa chất, khoanh vùng khu vực có nguy cơ xảy ra hiện tượng tương tự để người dân chủ động phòng tránh. Ông Toàn giải thích, nguyện vọng của xã là nếu thực sự có trữ lượng khí sẽ đưa vào quy hoạch khai thác để tận dụng nguồn tài nguyên.

Cách vườn ông Lăng khoảng 500m là giếng khoan của ông N.H.K. (trú tại phường Pleiku, Gia Lai), nơi cũng xuất hiện cột khí và nước từ tháng 12/2024 đến nay. Hơn 2 năm nay, giếng của ông K. vẫn phun ra cột khí và nước nhưng với áp lực giảm dần.

Như báo Tiền Phong thông tin,ngày 18/4, gia đình ông Lê Danh Lăng (trú xã Chư Prông, Gia Lai) thuê người khoan giếng tại thôn Hưng Tiến để lấy nước tưới cho 1,8ha cà phê. Khi khoan đến độ sâu khoảng 150m, giếng bất ngờ xuất hiện cột khí và nước phun mạnh lên mặt đất. Dòng nước phun ra với áp suất lớn, tạo thành cột cao gần 15m.

Ngay sau đó, gia đình ông Lăng dừng việc khoan giếng và thanh toán 35 triệu đồng cho đơn vị thi công.