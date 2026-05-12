Cận cảnh nhiều loài động vật nguy cấp, quý hiếm được thả về rừng

TPO - Chim ưng Ấn độ, khỉ đuôi lợn, tê tê Java, rùa cổ sọc, rái cá vuốt bé...thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm vừa được Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc.

Ngày 11/5, Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (trụ sở ở xã Ayun, Gia Lai) thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm về môi trường tự nhiên sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc.

Việc thả này có sự giám sát của lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định, an toàn cho các cá thể động vật.

Lực lượng chức năng đem các cá thể động vật quý hiếm vào rừng để thả.

8 cá thể động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm (nhóm IB và IIB) được thả tại Tiểu khu 432, thuộc lâm phần do Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý, gồm: 1 chim Ưng Ấn Độ (Accipitertrivirgatus), 1 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 1 tê tê Java (Manis javanica), 1 rùa cổ sọc (Mauremyssinensis), 1 rùa răng (Heoemysannadalii), 1 rái cá vuốt bé (Aonyxcinereus), 1 rùa đất lớn (Héoemysgrandis), 1 rùa núi vàng (Indotestudoelongata).

﻿ ﻿ Việc đưa các loài động vật hoang dã nguy cấp trở lại môi trường tự nhiên góp phần phục hồi quần thể loài trong hệ sinh thái rừng.

Toàn bộ số động vật nguy cấp, quý hiếm trên được đơn vị tiếp nhận trong tháng 4/2026, thông qua việc tự nguyện bàn giao của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thời điểm tiếp nhận, nhiều cá thể trong tình trạng sức khỏe yếu, thậm chí bị thương nặng, có thể trạng suy kiệt, mất bản năng tự nhiên. Sau khi được thú y điều trị, chế độ dinh dưỡng phù hợp và phục hồi tập tính hoang dã, Trung tâm đã từng bước giúp các cá thể phục hồi sức khỏe và khả năng sinh tồn.

Hoạt động lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về bảo vệ đa dạng sinh học, kêu gọi cộng đồng chung tay chấm dứt hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Cùng ngày, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đã thực hiện lễ ký kết quy chế phối hợp giữa các Hạt Kiểm lâm khu vực (Đăk Đoa, Mang Yang, Kbang) nhằm tăng cường công tác phối hợp và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và điều tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lâm phần Vườn Quốc gia.