Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện nhiều loài rùa cực quý hiếm tại Huế

Nguyễn Hoài

TPO - Kết quả điều tra, giám sát đa dạng sinh học Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền (Huế) năm 2026 ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài rùa quý hiếm có giá trị bảo tồn cao, trong đó có Rùa hộp trán vàng, Rùa hộp ba vạch.

Các loài được phát hiện gồm Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), Rùa núi viền (Manouria impressa), Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) và Rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata), Rùa hộp ba vạch (Cuora cyclornata).

Đây đều là những loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái rừng tự nhiên khu vực miền Trung.

Đáng chú ý, loài Rùa hộp trán vàng miền Trung thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam 2024 và Danh lục đỏ IUCN 2026. Loài rùa này được đánh giá là một trong những loài bò sát quý hiếm nhất Việt Nam, cực kỳ hiếm gặp ngoài tự nhiên do số lượng suy giảm mạnh bởi nạn săn bắt và mất sinh cảnh sống.

rua-1.jpg
Loài Rùa hộp trán vàng ghi nhận tại Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, Huế.

Loài Rùa hộp ba vạch (Cuora cyclornata) cũng là loài động vật thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam, quần thể ngoài tự nhiên cực kỳ hiếm gặp do bị săn bắt và buôn bán trái phép.

Rùa bốn mắt, Rùa đầu to cũng nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ Việt Nam 2024, Rùa viền núi thuộc nhóm nguy cấp.

Theo các nhà bảo tồn, việc ghi nhận các loài rùa quý hiếm tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu về thành phần loài tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền, đồng thời cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học.

rua-3-8028.jpg
Loài Rùa ba vạch ghi nhận tại Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền nằm ở phía tây thành phố Huế, sở hữu hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú với nhiều loài động, thực vật đặc hữu của dãy Trường Sơn.

Những năm gần đây, khu vực này liên tục ghi nhận nhiều loài quý hiếm, cho thấy giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và vai trò quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên tại miền Trung.

Gần đây nhất vào đầu năm 2026, Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền ghi nhận một loài thực mới cho khoa học, qua chương trình Quan trắc đa dạng sinh học của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Loài mới được đặt tên là Diệp hạ châu Việt Nam, được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín Phytotaxa.

Nguyễn Hoài
#rùa hộp trán vàng #loài rùa quý hiếm #rùa ba vạch #rùa viền núi #động vật hoang dã #động vật quý hiếm #khu dự trữ thiên nhiên phong điền

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe