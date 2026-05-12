Phát hiện nhiều loài rùa cực quý hiếm tại Huế

TPO - Kết quả điều tra, giám sát đa dạng sinh học Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền (Huế) năm 2026 ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài rùa quý hiếm có giá trị bảo tồn cao, trong đó có Rùa hộp trán vàng, Rùa hộp ba vạch.

Các loài được phát hiện gồm Rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), Rùa núi viền (Manouria impressa), Rùa đầu to (Platysternon megacephalum) và Rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata), Rùa hộp ba vạch (Cuora cyclornata).

Đây đều là những loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái rừng tự nhiên khu vực miền Trung.

Đáng chú ý, loài Rùa hộp trán vàng miền Trung thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam 2024 và Danh lục đỏ IUCN 2026. Loài rùa này được đánh giá là một trong những loài bò sát quý hiếm nhất Việt Nam, cực kỳ hiếm gặp ngoài tự nhiên do số lượng suy giảm mạnh bởi nạn săn bắt và mất sinh cảnh sống.

Loài Rùa hộp trán vàng ghi nhận tại Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền, Huế.

Loài Rùa hộp ba vạch (Cuora cyclornata) cũng là loài động vật thuộc nhóm cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam, quần thể ngoài tự nhiên cực kỳ hiếm gặp do bị săn bắt và buôn bán trái phép.

Rùa bốn mắt, Rùa đầu to cũng nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ Việt Nam 2024, Rùa viền núi thuộc nhóm nguy cấp.

Theo các nhà bảo tồn, việc ghi nhận các loài rùa quý hiếm tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu về thành phần loài tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền, đồng thời cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học.

Loài Rùa ba vạch ghi nhận tại Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền nằm ở phía tây thành phố Huế, sở hữu hệ sinh thái rừng tự nhiên phong phú với nhiều loài động, thực vật đặc hữu của dãy Trường Sơn.

Những năm gần đây, khu vực này liên tục ghi nhận nhiều loài quý hiếm, cho thấy giá trị nổi bật về đa dạng sinh học và vai trò quan trọng trong bảo tồn thiên nhiên tại miền Trung.

Gần đây nhất vào đầu năm 2026, Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền ghi nhận một loài thực mới cho khoa học, qua chương trình Quan trắc đa dạng sinh học của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Loài mới được đặt tên là Diệp hạ châu Việt Nam, được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín Phytotaxa.