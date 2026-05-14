Bóc gỡ ‘ma trận’ bẫy thú trong rừng Chư Mom Ray

TPO - Len lỏi giữa rừng sâu ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, lực lượng bảo vệ rừng ngày đêm truy tìm, tháo gỡ hàng nghìn chiếc bẫy thú được giăng kín dưới tán rừng, ngăn những cái chết vô hình đang âm thầm đe dọa động vật hoang dã.
Trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng… Chính sự đa dạng sinh học ấy khiến nơi đây trở thành mục tiêu của các đối tượng săn bắn trái phép.
Để ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật hoang dã, suốt thời gian dài qua lực lượng kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray thường xuyên đã tổ chức các đợt tuần tra xuyên rừng, truy quét bẫy thú.
“Bẫy thú có nhiều loại như bẫy sắt, bẫy kẹp, song phổ biến nhất vẫn là bẫy dây do dễ chế tạo, cơ động. Có những tuyến tuần tra, anh em tháo gỡ cả trăm chiếc bẫy thú. Nhiều con thú không may dính bẫy từ trước, khi phát hiện thì đã chết hoặc bị thương nặng”, một nhân viên bảo vệ rừng chia sẻ.
Dây sắt được thắt vòng tròn, ngụy trang dưới nền đất, để bẫy thú rừng.