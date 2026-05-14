Khoa học

Bóc gỡ ‘ma trận’ bẫy thú trong rừng Chư Mom Ray

Nguyễn Ngọc

TPO - Len lỏi giữa rừng sâu ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, lực lượng bảo vệ rừng ngày đêm truy tìm, tháo gỡ hàng nghìn chiếc bẫy thú được giăng kín dưới tán rừng, ngăn những cái chết vô hình đang âm thầm đe dọa động vật hoang dã.

Theo chân kiểm lâm bóc gỡ “ma trận” bẫy thú trong rừng Chư Mom Ray.
Với diện tích hơn 56.000 ha, Vườn quốc gia Chư Mom Ray﻿ (tỉnh Quảng Ngãi) được xem là “kho báu xanh” của Tây Nguyên, nơi sinh sống của 1.003 loài động vật và 1.895 loài thực vật.
Trong đó có nhiều loài quý hiếm như kim giao, trắc, cẩm lai, gụ mật, mang Trường Sơn, trâu rừng, bò tót, sói đỏ, beo lửa, hổ Đông Dương, voọc, công, trĩ sao, chim hồng hoàng… Chính sự đa dạng sinh học ấy khiến nơi đây trở thành mục tiêu của các đối tượng săn bắn trái phép.
Để ngăn chặn tình trạng săn bắt động vật hoang dã, suốt thời gian dài qua lực lượng kiểm lâm và nhân viên bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray thường xuyên đã tổ chức các đợt tuần tra xuyên rừng, truy quét bẫy thú.
Chỉ riêng năm 2025, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đã thực hiện 6.216 cuộc tuần tra, phát hiện và tháo gỡ tới 11.464 dây bẫy thú các loại. Riêng trong quý I/2026, lực lượng chức năng tiếp tục tháo gỡ thêm khoảng 600 dây bẫy thú được cài sâu trong rừng.
Theo lực lượng tuần tra bảo vệ rừng, dưới các lối mòn thú rừng thường đi qua, không khó để phát hiện những chiếc bẫy dây﻿ được ngụy trang tinh vi dưới lớp lá mục. Đây là loại bẫy phổ biến nhất bởi dễ chế tạo, gọn nhẹ và có thể đặt hàng loạt trong thời gian ngắn.
Những chiếc bẫy “tử thần” thường được làm bằng dây cáp hoặc dây sắt nhỏ, kết hợp cùng cành cây tạo lực siết. Chỉ cần thú rừng vô tình đi qua, chạm phải, chiếc thòng lọng lập tức siết chặt chân hoặc cổ, khiến con vật khó thoát thân.
“Bẫy thú có nhiều loại như bẫy sắt, bẫy kẹp, song phổ biến nhất vẫn là bẫy dây do dễ chế tạo, cơ động. Có những tuyến tuần tra, anh em tháo gỡ cả trăm chiếc bẫy thú. Nhiều con thú không may dính bẫy từ trước, khi phát hiện thì đã chết hoặc bị thương nặng”, một nhân viên bảo vệ rừng chia sẻ.
Dây sắt được thắt vòng tròn, ngụy trang dưới nền đất, để bẫy thú rừng.
Những con vắt rừng cắn vào chân lực lượng tuần tra.
Những cây gỗ lớn trong Vườn Quốc gia Chư Mom Ray.
Không chỉ tăng cường tuần tra thủ công, Vườn Quốc gia Chư Mom Ray còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong bảo vệ động vật hoang dã.
Hiện trên lâm phần của vườn đã lắp đặt 280 máy ảnh tự động tại các khu vực trọng điểm nhằm theo dõi hoạt động của thú rừng và kịp thời phát hiện dấu vết xâm hại.
Thông qua hệ thống camera bẫy ảnh, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm vẫn xuất hiện trong rừng, cho thấy hiệu quả bước đầu của công tác bảo tồn.
Đồng thời, dữ liệu từ camera cũng hỗ trợ xác định các tuyến xâm nhập, phục vụ công tác truy quét việc săn bắt trái phép.
