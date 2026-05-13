Vây bắt thành công khỉ đuôi lợn xuất hiện trong khu dân cư ở Sơn La

Viết Hà

TPO - Sau nhiều ngày liên tục xuất hiện trong khu dân cư, gây lo ngại về an toàn cho người dân, một cá thể khỉ hoang dã đã được lực lượng chức năng tỉnh Sơn La vây bắt an toàn để chuẩn bị thả về môi trường tự nhiên.

Khống chế thành công khỉ hoang xuất hiện trong khu dân cư ở Sơn La.

Trước đó, báo Tiền Phong đưa tin, đàn khỉ hoang liên tục xuất hiện tại khu vực Trường Tiểu học và THCS Quyết Tâm, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, triển khai phương án khoanh vùng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, vây bắt cá thể này, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngày 13/5, UBND phường Tô Hiệu cho biết, lực lượng Hạt Kiểm lâm khu vực XII phối hợp với lực lượng Công an Quân sự tổ chức vây bắt thành công một cá thể khỉ hoang dã xuất hiện trong khu dân cư.

Theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực XII, hiện còn 2 cá thể khỉ trong đàn không còn xuất hiện tại khu dân cư.

Qua kiểm tra bước đầu, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể khỉ đuôi lợn, thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm nhóm IIB. Ngay sau khi bắt giữ, cá thể khỉ được kiểm tra sức khỏe nhằm bảo đảm đủ điều kiện tái thả về tự nhiên.

UBND phường Tô Hiệu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đưa cá thể khỉ trở lại môi trường sống tự nhiên theo đúng quy định.

#khỉ hoang #khỉ đuôi lợn #tỉnh Sơn La #động vật hoang dã #tái thả động vật quý hiếm #bảo tồn động vật hoang dã

