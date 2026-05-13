Chấm dứt hoạt động 7 Ban Chỉ đạo thuộc Thành ủy TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Việc chấm dứt hoạt động 7 Ban Chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thành lập nhằm bảo đảm các Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả, thông suốt và tránh chồng chéo.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa quyết định kết thúc hoạt động 3 ban chỉ đạo, gồm: Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế TPHCM, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 và Nghị quyết số 260 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện đông người trên địa bàn TPHCM (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 902).

4 Ban Chỉ đạo khác cũng được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho kết thúc hoạt động, gồm: Ban Chỉ đạo Thành ủy về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI và bầu cử đại biểu HĐND xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định chấm dứt hoạt động 7 Ban Chỉ đạo. Ảnh minh họa: Ngô Tùng

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giao các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy và cơ quan thường trực các Ban Chỉ đạo rà soát thành viên Ban Chỉ đạo, bảo đảm thực chất, gọn nhẹ, trọng tâm, trọng điểm để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Các cơ quan phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu kiện toàn các Ban Chỉ đạo nếu cần thiết.

Đảng ủy UBND TPHCM có nhiệm vụ lãnh đạo UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng tập trung triển khai các chỉ đạo, chương trình, kế hoạch theo chức trách, nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

UBND TPHCM chủ động quyết định việc thành lập các tổ công tác, tổ chỉ đạo để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo theo tình hình thực tế và theo thẩm quyền.

#Ban Chỉ đạo #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #Thành ủy TPHCM

