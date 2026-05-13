Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè để kinh doanh tại phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè để kinh doanh, giai đoạn ban đầu tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam. Một số tiêu chí vỉa hè cần có là chiều rộng vỉa hè (tính theo 1 bên) từ 3m trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5m)...

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa gửi hồ sơ về thí điểm khai thác vỉa hè để kinh doanh cho các cơ quan chức năng. Trên cơ sở tham mưu của Sở Xây dựng, HĐND TP. Hà Nội đã ban hành dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo dự thảo, việc thực hiện thí điểm được thực hiện theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1: Tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam; Giai đoạn 2: Tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 1; Giai đoạn 3: Tại một số tuyến phố thuộc các phường trong khu vực Vành đai 3.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ: Quy định thí điểm thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông (để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm) trên địa bàn thành phố.

Vỉa hè tại một tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam

Tuyến phố được thí điểm thực hiện việc cho phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bao gồm: Tuyến phố không thuộc phạm vi bảo tồn di tích lịch sử văn hóa; Không có điểm ùn tắc giao thông, điểm đen về tai nạn giao thông tại tuyến phố; Có chiều rộng vỉa hè (tính theo 1 bên) từ 3m trở lên, đồng thời đảm bảo vỉa hè sau khi bố trí lối đi cho người đi bộ (rộng tối thiểu 1,5m), bố trí cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đô thị, các mục đích giao thông thì vẫn còn một phần diện tích để sử dụng tạm thời cho việc kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm; Kết cấu vỉa hè đảm bảo ổn định, đã hoàn chỉnh theo thiết kế được duyệt; Có tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế đô thị, kinh tế đêm; Có ít nhất 50% tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh có quyền sử dụng nhà ở, công trình xây dựng tại tuyến phố đồng thuận việc thực hiện thí điểm. Cuối cùng, các tuyến phố phải được UBND Thành phố quyết định cho phép thực hiện thí điểm.

Việc thực hiện thí điểm theo Nghị quyết này được thực hiện trong thời gian 5 năm kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành. Trong đó thời gian thực hiện thí điểm đối với tuyến phố không quá 2 năm và có thể gia hạn không quá 2 lần gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 2 năm.

